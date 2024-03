Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu, žádá, aby dopravní podnik z projektu vycouval. Jako důvod uvádí kauzu Dozimetr, která podle policie možná budoucí výstavbu v Holešovicích ovlivnila. Borenstein se chce bránit, než se ale dlouze soudit s městem, aby dostálo svým závazkům, nebo ho žalovat o finanční náhradu, raději by projekt dokončil. „Naším cílem je dospět ke konsensu – sejít se, jednat a společně najít řešení,“ řekl e15.

Hřibův postoj v mnohých vyvolal údiv, náměstek oproti svému původnímu postoji otočil o 180 stupňů. „Před několika týdny byl projekt na dozorčí radě dopravního podniku všemi koaličními i opozičními stranami schválen, včetně hlasu náměstka Hřiba. Výhodnost projektu pro město totiž potvrdily už dva nezávislé audity,“ připomněl ke kauze na svém facebookovém profilu Adam Scheinherr (Praha sobě), Hřibův předchůdce ve funkci.

Návrh, aby DPP z projektu odešel, podpořily Hana Kordová Marvanová (za ODS) a náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti), za zcela nepochopitelný jej ale považuje magistrátní opozice. Ondřej Prokop (ANO) dokonce na jednání navrhl, aby zastupitelé odhlasovali, že náměstek za případnou škodu ponese odpovědnost. Návrh ale nezískal dostatek hlasů.

Těsně před podpisem. Několik let

„Doufali jsme, že revitalizace Nádraží Holešovice a výstavba v jeho okolí se stanou projektem, který poslouží za příklad. Že budou vzorem spolupráce města a soukromého sektoru. Místo toho teď působí jako odstrašující případ pro všechny, kdo nějaký joint venture zvažovali,“ říká dnes Serge Borenstein o projektu, o kterém s Prahou začal jednat před téměř devíti lety. Krátce poté, co jeho Karlín Group získala pozemky v sousedství vlakového nádraží a stanice metra Nádraží Holešovice.

Nabídku na odkup pozemků v této lokalitě, které vlastní DPP, město jako zřizovatel podniku od počátku odmítalo, proto se hledala nová, všem vyhovující varianta. Tou se měl stát společný akciový podnik, jemuž by zúčastněné strany své pozemky prodaly a společně pak rozhodovaly o jejich využití a měly také odpovídající podíl na výnosech.

„Projekt Nové Holešovice, který z naší strany zahrnuje jak kompletní revitalizaci severního vestibulu metra a jeho okolí, tak výstavbu bytových a kancelářských budov, získal po letech jednání podporu nejen dopravního podniku, ale i magistrátu a městské části,“ vzpomíná Borenstein na rok 2018, kdy už to vypadalo, že se podpisu akcionářské smlouvy o společném podniku už nepostaví nic do cesty.

Jenže postavilo: povolební výměna vedení magistrátu i pražského dopravního podniku, která podpis smlouvy na určitý čas odsunula na vedlejší kolej. „Nicméně nové vedení DPP smlouvu ze stolu nejenže neshodilo, ale pouze ji lehce korigovalo a vše opět směřovalo k jejímu podpisu,“ říká Borenstein.

Na podzim roku 2019 se však do celé záležitosti vložila skupina CPI Radovana Vítka. Začala rozporovat podpis smlouvy i společný podnik DPP a firmy Nové Holešovice Development (NHD) ze skupiny Karlín Group jako takový s argumentem, že na jeho založení měl dopravní podnik vypsat veřejnou soutěž. CPI navíc současně k pozemkům, které v té době už vlastnila v jižní a střední části blízkého rozvojového území Bubny-Zátory, přikoupila ještě hektarový pozemek sousedící se stanicí metra Nádraží Holešovice.

S odvoláním na svoji významnou roli v daném území se Vítkova CPI snažila dosáhnout toho, aby se mohla celého projektu účastnit. Podařilo se jí to v dubnu 2022, kdy si CPI a Karlín Group rozdělily podíly v NHD půl na půl. Nové Holešovice Development pak ve společném podniku získaly tři čtvrtiny a DPP 25procentní podíl. Podle Borensteina tato čtvrtina zcela odpovídá roli a povinnostem dopravního podniku, které měl podle smlouvy vůči akciové společnosti mít.

Svým podpisem se všichni také zavázali, že do roka uzavřou i smlouvu o budoucím prodeji a koupi pozemků. „Dopravní podnik měl za sjednanou cenu do společného podniku převést své pozemky, stejně tak i investoři Karlín Group a CPI. Nové Holešovice Development, tedy CPI Group a Karlín Group, pak měly za povinnost veškeré aktivity společného podniku řídit a financovat, a to formou velmi výhodně úročených akcionářských zápůjček,“ upřesňuje Borenstein s tím, že i podnikatelské riziko měla nést výhradně společnost Nové Holešovice Development. Dohodnutý 25procentní podíl na zisku tak podle něj byl pro dopravní podnik příjemným bonusem nad rámec nového vestibulu a kupní ceny za pozemky.

Ozvěny Dozimetru

Jenže pak přišel červen 2022 a do plánů na proměnu Nádraží Holešovice a jeho okolí vstoupil Dozimetr. Policejní akce související s vyšetřováním korupce na pražském magistrátu se týkala zejména hospodaření pražského dopravního podniku. Vyšetřovatelé se tak zabývali i holešovickým projektem.

„V létě roku 2022 jsem musel v rámci kauzy Dozimetr vyvracet podezření, že vznik společného podniku provázela korupce. Ale já stále dokola říkám, že jsem nikomu nic nezaplatil a neměl v plánu zaplatit. Naopak, vzniklou situaci jsem nahlásil policii a nejspíš napomohl odhalení kauzy,“ vrací se k událostem předloňského léta Borenstein. „Navíc je to celé absurdní. Za pražský dopravní podnik s námi jednaly magistrátem pověřené osoby, z nichž některé jsou nyní trestně stíhané. A my jsme do toho vtaženi a čelíme nařčení, že jsme s těmito osobami jednání o společném podniku vedli. My jsme si je ale přece nevybrali,“ mračí se Borenstein.

Letos v březnu zasáhl Dozimetr do projektu podruhé. Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu, který ještě před několika týdny projekt Nové Holešovice a prodej pozemků dopravního podniku podporoval, před pár dny otočil. Podnětem k jeho návrhu, aby DPP ze společného podniku vycouval, se stal článek Lidových novin, který zmiňuje, že podle policejního spisu ke kauze Dozimetr se měl v holešovickém projektu angažovat i kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr. Na posledním zasedání zastupitelstva pak skutečně padlo doporučení, aby se dopravní podnik ze společného podniku s developery v projektu Nové Holešovice vyvázal.

„Pro mne je naprosto nepochopitelné, že projekt, který jsme připravovali několik let, podílelo se na něm ohromné množství lidí a získal podporu zúčastněných stran, má pan Hřib v úmyslu shodit ze stolu jen na základě nepravdivých tvrzení, která proběhnou v médiích,“ vrací se Borenstein k článku v Lidových novinách. „To je další lživé tvrzení, protože majitelská struktura je jednoduše dohledatelná a zcela transparentní. Žadný Tomáš Pitr v ní nefiguruje, Tomáše Pitra ani osobně neznám.“

Ve hře je pověst Prahy

Borenstein samozřejmě připouští i myšlenku, že by Karlín Group mohla z projektu vystoupit a zažalovat město, které jako partner neplní své smluvní závazky. Vidí to až jako nejzazší řešení, nicméně tvrzení některých představitelů magistrátu, že městu žádné škody za nedodržení dohody nehrozí, odmítá. „To je ovšem další mylná interpretace akcionářské smlouvy. Navíc skutečnost, že město odmítá plnit své smluvní závazky s pouhým odvoláním na tvrzení, že mu nehrozí náhrada škody, považuji za skandální,“ konstatuje Borenstein. A dodává, že největší škodou nakonec bude nedůvěryhodnost města jako takového.

Podobně dopady kauzy hodnotí ve svém už zmíněném facebookovém příspěvku také pražský zastupitel Adam Scheinherr (Praha Sobě), který měl projekt Nových Holešovic coby náměstek v předcházejících čtyřech letech na starosti: „Takto by šlo z vůle politika zničit jakýkoliv projekt ve městě. A Praha opět přestane být sebevědomým a solidním partnerem.“

Nejen město. V Ralsku Borenstein chystá rekreační resort Masterplan projektu Jabloneček|CHYBIK + KRISTOF S vizí proměny ladem ležícího prostoru v atraktivní lokalitu, s jakou pracoval při úpravách pražského Karlína, Serge Borenstein před časem vstoupil i do bývalého vojenského újezdu Ralsko na Českolipsku. Belgický podnikatel, který do Prahy přišel krátce po listopadové revoluci a začal tu podnikat v oblasti realit, na území bývalé obce Jablonec připravuje butikový rekreační resort. Projekt nazvaný Jabloneček vznikne na pozemcích historické obce Jablonec, jež jsou v této oblasti jediné, které byly krajským rozvojovým plánem určeny k revitalizaci na rekreační oblast. Resort bude zahrnovat hotel a restauraci, spa a dřevěné chaty. Za urbanistickým i architektonickým návrhem jednotlivých částí resortu stojí renomovaná studia a specialisté různých oborů. Master plan vytvořilo studio CHYBIK + KRISTOF, pod konceptem krajinářských úprav je podepsán Atelier Partero.

Serge Borenstein ale doufá, že se společný projekt ještě podaří zachránit. „Stál nás už spoustu času, práce i peněz. Začali jsme pracovat i na přípravě mezinárodní architektonické soutěže. Naším cílem tedy je dospět ke konsensu – sejít se, jednat a společně najít řešení,“ říká developer. A poznamenává, že zastavení projektu by nejvíc pocítili obyvatelé metropole. „A samozřejmě i město jako takové, protože současný vzhled lokality, která vypadá trochu jako válečná zóna, Prahu zrovna nereprezentuje.“