Většině stavebních firem zdražily zakázky. Konflikt na Blízkém východě tlačí nahoru ceny ropy i materiálů
- Kvůli situaci na Blízkém východě zaznamenalo zvýšení nákladů 86 procent českých stavebních firem.
- V průměru jim vzrostly o 15,3 procenta.
- Boje v Perském zálivu mají vliv na rostoucí ceny energií, pohonných hmot a stavebních materiálů.
Téměř polovina firem z důvodu zvýšených nákladů plánuje upravit obchodní strategii. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, jejichž závěry tvůrci představili na Setkání lídrů stavebnictví. Studie se zúčastnilo 155 různě velkých stavebních firem působících v Česku.
Podle stavebních firem bude mít konflikt na Blízkém východě v příštích měsících největší dopad na ceny stavebních materiálů, energií a dopravy. Nejcitelněji se zdražování dotýká produktů navázaných na ropu a petrochemický průmysl. „V souvislosti s pokračující geopolitickou nestabilitou aktuálně sledujeme nárůst cen u celé řady komodit. Týká se to především výrobků na bázi ropy, tedy asfaltů, polystyrenů a dalších plastových výrobků. Omezená dostupnost některých materiálů se navíc promítá i do růstu jejich cen. Při přípravě nových kontraktů dnes musíme zohledňovat rizika, která jsme dříve nemuseli významně řešit,“ uvedl generální ředitel Metrostavu Jaroslav Heran.
Nepřipravenost na podobné krize
Dvě třetiny společností uvedly, že zvýšené náklady již započítaly do cen svých zakázek. Plně je promítlo do cen devět procent firem, většina navyšovala ceny postupné. Podle stavebníků ale investoři často nejsou ochotni zdražení přijmout. Celkem 47 procent firem plánuje v reakci na vývoj na Blízkém východě upravit svou obchodní nebo realizační strategii. Dalších 35 procent situaci zatím vyhodnocuje.
„Pokud by ceny nafty výrazně rostly, dostáváme se do situace, kdy není reálně možné zakázky za stávajících podmínek realizovat. Stavební firmy nemohou dlouhodobě dotovat projekty ze svých vlastních zdrojů. Růst cen paliv se promítá nejen do přepravy stavebních materiálů, ale také do provozu stavební techniky přímo na stavbách. Za jeden den natankuji do jednoho stavebního stroje klidně 300 litrů nafty,“ řekl jednatel stavební společnosti Stavosil Petr Vesecký.
Krizové scénáře na obdobné situace na trhu ani postupy pro řešení mimořádných geopolitických událostí nemá 48 procent společností. Připravené krizové plány má čtyři procenta podniků. Čtyři pětiny firem ale podle studie by byly schopny přijmout potřebná opatření do tří měsíců, přičemž 14 procent i za několik dní. Finanční nebo jiné rezervy pro mimořádné situace má vytvořeno 60 procent stavebních společností. I tak ale výsledky průzkumu podle CEEC Research dokazují, že české stavebnictví není plně připravené na podobné krize, jako je neočekávané zdražování komodit v souvislosti s boji na Blízkém východě.
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