Stavebnictví je motorem růstu. Strategie státu mu však musí uvolnit ruce i cesty
- Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, v komentáři hodnotí novou Hospodářskou strategii ČR.
- Prezident Svazu vítá přijetí strategie jako nezbytný krok pro restart ekonomiky, ale důrazně varuje, že bez urychlené realizace investic do infrastruktury a bydlení zůstane dokument pouze ambiciózním plánem na papíře.
- Klíčovými podmínkami pro úspěch jsou funkční stavební legislativa, předvídatelné ceny energií pro výrobce materiálů a systémové řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oboru.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky vítá přijetí Hospodářské strategie ČR jako důležitý a potřebný krok. Česká ekonomika po několika letech stagnace, vysoké inflace, propadu reálných mezd a investiční nejistoty potřebuje jasný směr, konkrétní cíle a především schopnost dlouhodobé koordinované realizace.
Dokument správně identifikuje hlavní strukturální výzvy: pokles konkurenceschopnosti Evropy, nedostatečnou produktivitu, slabý kapitálový trh, přetížení regulacemi, energetickou nákladovost a demografický tlak. Z pohledu stavebnictví – které tvoří jeden z pilířů české ekonomiky a zaměstnává statisíce lidí napříč regiony – je však klíčové, aby strategie nezůstala jen koncepčním rámcem, ale aby byla skutečně přetavena do konkrétních investičních rozhodnutí, legislativních změn a stabilního prostředí. A to v čase, který umožní zásadní změny realizovat ne li ihned, potom co nejdříve. Rozhodně však v tomto volebním období.
Infrastruktura jako základ konkurenceschopnosti
Strategie správně klade důraz na infrastrukturu – energetickou, dopravní i digitální. Pro stavebnictví to není jen jedno z témat, ale klíčová osa, na které stojí budoucí hospodářský růst.
Dobudování dálniční a železniční sítě, modernizace energetických zdrojů, výstavba nových přenosových kapacit, rozvoj vodních cest či digitální konektivity nejsou pouze technické projekty. Jsou to investice do produktivity celé ekonomiky, do regionální soudržnosti a do schopnosti ČR obstát v evropské konkurenci.
Zároveň je však nutné říci otevřeně: tempo přípravy a povolování staveb zůstává dlouhodobou slabinou českého prostředí. Pokud má být strategie úspěšná, musí být paralelně s investičními ambicemi zajištěna skutečná stabilita a funkčnost stavební legislativy, předvídatelnost rozhodování a kapacitní připravenost veřejné správy.
Stavebnictví je připraveno investice realizovat. Potřebuje však prostředí, kde „harmonogram“ není pouze kapitolou ve strategickém dokumentu, ale realitou v území.
Energetika: cena, bezpečnost a investiční jistota
Český průmysl i stavebnictví nesou vysoké náklady spojené s cenami energií. Strategie správně pojmenovává potřebu férových cen elektřiny a energetické soběstačnosti. To je zásadní nejen pro energeticky náročná odvětví, ale i pro samotnou výstavbu – výroba stavebních materiálů (cement, ocel, keramika, sklo) patří mezi energeticky exponované sektory.
Pokud mají investice do infrastruktury a bydlení růst, musí být současně vytvořeno stabilní prostředí pro výrobce stavebních materiálů, aby nedocházelo k odlivu výroby mimo ČR či EU.
Z pohledu členů Svazu – mezi nimiž jsou jak velké stavební firmy, tak výrobci materiálů, projektanti, inženýrské společnosti i malé a střední podniky – je klíčová předvídatelnost energetické politiky a realistický harmonogram transformace. Příliš rychlé, nekoordinované nebo regulatorně přetížené kroky mohou investiční prostředí destabilizovat.
Bydlení a výstavba jako ekonomický multiplikátor
Zvláštní pozornost si zaslouží kapitola věnovaná výstavbě a bydlení. Dostupné bydlení není pouze sociální otázkou – je to otázka mobility pracovní síly, regionálního rozvoje a dlouhodobé konkurenceschopnosti.
Stavebnictví má silný multiplikační efekt: každá miliarda investovaná do výstavby generuje další ekonomickou aktivitu v navazujících oborech. Pokud chce ČR posílit růst, nemůže ignorovat bytovou výstavbu jako jeden z hlavních růstových motorů.
Je však nutné, aby opatření směřovala k odstranění překážek – zdlouhavých povolovacích procesů, přebujelé regulace, nejednotného výkladu předpisů či nestability územního plánování. Bez řešení těchto bariér zůstane jakýkoliv strategický cíl v oblasti bydlení obtížně naplnitelný.
Lidé, vzdělávání a trh práce
Svaz podnikatelů ve stavebnictví dlouhodobě upozorňuje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků – od řemeslníků přes techniky až po inženýry a projektanty. Strategie správně klade důraz na technické vzdělávání, duální model a propojení škol s praxí.
Obnovení prestiže technických a řemeslných oborů, zavedení mistrovské zkoušky a podpora duálního vzdělávání jsou kroky správným směrem. Z pohledu firem je ale nezbytné, aby spolupráce se školami nebyla administrativně zatěžující a aby motivační systém skutečně fungoval.
Rovněž oblast ekonomické migrace je klíčová. Stavebnictví tradičně zaměstnává významný podíl zahraničních pracovníků. Zrychlení vízových procesů a digitalizace administrativy je proto zásadní podmínkou pro stabilitu sektoru.
Inovace, digitalizace a produktivita
Stavebnictví dnes prochází technologickou proměnou – BIM, prefabrikace, automatizace výroby, využití AI v projektování či řízení staveb. Strategie, která podporuje inovace, výzkum a digitální infrastrukturu, jde správným směrem.
Je však důležité, aby podpora inovací nebyla zaměřena výhradně na high-tech startupy, ale aby reflektovala i tradiční průmyslové obory, kde probíhá postupná, ale ekonomicky významná modernizace.
Pro stavebnictví je například klíčová digitalizace veřejné správy – zejména povolovacích procesů, majetkoprávních řízení a územního plánování. Pokud stát skutečně naplní ambici plné digitalizace agend, bude to jeden z největších přínosů pro podnikatelské prostředí.
Rizika implementace
Svaz podnikatelů ve stavebnictví zároveň upozorňuje, že samotné přijetí strategie automaticky nezaručuje její úspěch. Klíčovým rizikem je především nedostatečná koordinační kapacita státu. Pokud nebudou jasně nastaveny odpovědnosti, řízení a průběžná kontrola plnění jednotlivých opatření, hrozí, že dokument skončí podobně jako řada předchozích koncepcí – ambiciózní na papíře, ale slabý v realizaci.
Neméně důležitým faktorem jsou rozpočtová omezení. Transformace ekonomiky a rozsáhlé infrastrukturní investice vyžadují dlouhodobou fiskální stabilitu a schopnost systematicky mobilizovat soukromý kapitál. Bez kombinace veřejných a soukromých zdrojů nelze investiční ambice naplnit v potřebném rozsahu ani tempu.
Za zásadní považujeme také regulatorní stabilitu. Časté legislativní změny, nejednotný výklad předpisů a rostoucí zatížení evropskou regulací mohou investiční aktivitu významně brzdit. Podnikatelské prostředí potřebuje předvídatelnost a kontinuitu, nikoliv permanentní změny pravidel.
A konečně, bez skutečného a měřitelného zrychlení povolovacích procesů nebude možné naplnit investiční cíle strategie. Pokud se nepodaří zásadně zefektivnit přípravu a realizaci staveb, zůstanou mnohé investiční plány pouze deklarovaným záměrem.
Závěr: Strategii podporujeme, klíčem je realizace
Svaz podnikatelů ve stavebnictví podporuje cíl transformovat Českou republiku na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Stavebnictví bude v této transformaci hrát zásadní roli – jako realizátor infrastrukturních investic, jako sektor s vysokým multiplikačním efektem a jako zaměstnavatel v regionech.
Budoucnost české ekonomiky nebude stát jen na deklaracích, ale na schopnosti stavět – silnice, železnice, energetické zdroje, digitální infrastrukturu i bydlení. Pokud bude strategie doprovázena stabilním a předvídatelným prostředím, může se stát skutečným jízdním řádem pro návrat české ekonomiky mezi nejvýkonnější země Evropy.
Stavebnictví je připraveno být partnerem této transformace.
Autor je prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví