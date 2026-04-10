Vila slavného režiséra v pražských Hodkovičkách má nového majitele
Pražské Hodkovičky jsou známé řadou luxusních vil, které si pro svůj život v minulosti vybírali i slavní. Jedna taková se aktuálně prodala, a to za necelých třicet milionů korun. Nový majitel podle realitní kanceláře The Estate Brokers není veřejně známý. „Prodala se v docela krátkém čase, byl o ni velký zájem,“ líčí pro e15 realitní makléř Jan Bareš.
Podle něj o prodeji rozhodlo mimo jiné hezké místo. Vila stojí zády k lesu, nabízí ale i výhled na Prahu. Jde tak o lokalitu, která nemá daleko k přírodě ani do centra hlavního města. Dům s obytnou plochou 445 metrů čtverečních je v dobrém stavu, zároveň by si ale zasloužil modernizaci. Prodej trval zhruba dva měsíce.
Nemovitost nabízí tři podlaží včetně suterénu a podkroví a má i malou věžičku. Prostorné interiéry se vyznačují obloukovými průchody a velkými okny do zahrady. Součástí vily je také menší krytý bazén a dvě garážová stání. Do budoucna může dům sloužit i pro více generací.
Slavní sousedé
Původním majitelem byl slovenský režisér Juraj Jakubisko. Ten se nastěhoval do čtvrti, kterou vyhledávali scenáristé, režiséři, ale například i stavitelé. V Hodkovičkách stojí například vila od architekta Pavla Janáka, který je mimo jiné autorem Libeňského mostu. Dům v Praze 4 postavil pro stavebníka Antonína Hořovského.
Domov našel v lesní čtvrti také režisér Martin Frič, který natočil Kristiána či film Škola základ života. V Hodkovičkách se nachází budova slunečních lázní, již tu nechal vybudovat Antonín Rückl; příjmení rodu dodnes nese sklárna v Nižboru u Berouna. Bydlel tu i autor Krtečka Zdeněk Miler.
Čtvrť čtvrté městské části obýval také scenárista Jaroslav Dietl, jenž je autorem sedmdesátkových seriálů, včetně Nemocnice na kraji města. Právě Dietl sehrál velkou roli v osudu vily, která se nyní prodala. Místo totiž doporučil Jakubiskovi, který se sem následně nastěhoval a bydlel zde desítky let.
O vilu přišel teprve před pár lety v exekuci. Mohly za to dluhy, které nadělal velkofilm Bathory. Dům skončil v dražbě, kde se před sedmi lety prodal za pouhých 12,5 milionu korun. Režisér filmů jako Sedím na konári a je mi dobre nebo Tisícročná včela zemřel v roce 2023.