Vlastní ostrov za cenu bytu. Ve Skotsku se draží Mullagrach, má i malou chatu
- Skotský ostrov Mullagrach jde do aukce s orientační cenou 350 tisíc liber, v přepočtu skoro deset milionů korun.
- Má téměř 36 hektarů a je nejsevernějším ostrovem souostroví Summer Isles.
- Součástí prodeje je i malá chata, ostrov je ale dostupný jen lodí nebo vrtulníkem.
Ve Skotsku se draží soukromý ostrov Mullagrach. Aukční síň Savills ho nabízí za vyvolávací cenu 350 tisíc liber, tedy zhruba deset milionů korun. Za podobnou částku lze v Británii koupit běžnou nemovitost, v tomto případě ale zájemce získá celý ostrov na severozápadě Skotska.
Mullagrach leží v souostroví Summer Isles u skotského pobřeží. Podle aukční nabídky má rozlohu 35,9 hektaru a jde o nejsevernější ostrov tohoto souostroví. Nabídka zahrnuje pobřeží se skalnatými plážemi, útesy, jeskyněmi a vlastním místem pro kotvení lodí.
Součástí ostrova je také malá moderní chata. Funguje mimo běžné inženýrské sítě, využívá solární energii, sběr dešťové vody, kamna na dřevo a kompostovací toaletu. Jde tedy spíše o jednoduché zázemí pro pobyt na ostrově než o klasický rekreační dům.
Úplně mimo civilizaci
Nízká cena má ale praktický důvod. Na ostrov nevede žádná silnice a dostupný je jen lodí z nedalekých přístavů Ullapool nebo Old Dornie, případně vrtulníkem. Prohlídky i případné využívání ostrova proto závisí na počasí a stavu moře.
Ostrov leží v chráněné mořské oblasti na západě Skotska. Aukční nabídka upozorňuje mimo jiné na místní přírodu, původní rostliny, mořské ptáky a jeskyni Am Fang, která má být nejhlubší v souostroví Summer Isles.
Mullagrach se na trhu neobjevuje poprvé. V roce 2024 se nabízel za 500 tisíc liber, kupce se ale podle serveru Country Life tehdy najít nepodařilo. Nyní se proto ostrov vrací do aukce s nižší orientační cenou.
Prodej tak zaujme hlavně cenou. Soukromý ostrov ve Skotsku se nabízí levněji než řada bytů ve velkých evropských městech. Zájemce ale kromě kupní ceny musí počítat i s tím, že jde o odlehlé místo bez běžné infrastruktury, s omezeným přístupem a provozem závislým na počasí.