Přeměna Grouponu je v polovině, říká Šenkypl | e15.cz

Původně to měla být pro českou investiční firmu Pale Fire Capital (PFC) atraktivní burzovní investice. Místo toho se nákup akcií americké e-commerce společnosti Groupon proměnil kvůli špatnému hospodaření firmy ve velkou transformační story. A v ní hrají roli právě lidé z PFC, zejména pak Dušan Šenkypl, který je od loňského března generálním ředitelem Grouponu. O tom, jak změny v americké firmě probíhají, promluvil spolu se svými kolegy v úterý večer v aule Vysoké školy ekonomické.

„Vždycky jde dělat víc škrtů, než si myslíte,“ pronesl manažer před zaplněnou aulou, v níž se drtivá většina přítomných přihlásila, že vlastní alespoň jednu akcii Grouponu. Právě osekávání nákladů bylo důležitou součástí první fáze přeměny hluboce ztrátového Grouponu. Ještě loni na podzim firma zaměstnávala přes v USA i v dalších zemích přes tři tisíce lidí. Ke konci letošního třetího kvartálu už jich bylo jen 2400.

A nejspíš nepůjde o konečné číslo. Šenkypl a další manažeři z PFC, kteří zamířili do Grouponu, hodně spoléhají na umělou inteligenci a automatizaci. To by mělo přispět například k dalšímu k razantnímu snížení pracovníků v oddělení péče o klienty. V něm na počátku úsporných kroků pracovalo přibližně 1500 lidí. Nyní už je prý výrazně nižší, cílem je ale dostat počet pod 200 pracovníků.

„Měli jsme štěstí v tom, že když jsme převzali řízení Grouponu, tak proběhl boom ChatGPT a generativní umělé inteligence. Umožňuje nám to změnit řadu procesů,“ uvedl Šenkypl v této souvislosti. Firma Pale Fire Capital, v níž je partnerem, je největším akcionářem Grouponu. Ve společnosti, která vznikla v roce 2008 a na burze je od roku 2011, vlastní 21procetní podíl. Další více než procento drží sám Šenkypl.

Pale Fire Capital začal nakupovat akcie Grouponu na podzim 2021. Ve vlákně na sociální síti X (dříve Twitter) partner PFC Jan Barta v lednu 2022 mimo jiné pochválil tehdejší vedení a označil Groupon za „možná jediný investovatelný americký titul v technologickém sektoru“. PFC postupně nakoupil zhruba pětinový podíl při průměrné nákupní ceně okolo 19 dolarů. V závěru úterního obchodování byl kurz přibližně poloviční. A na jaře, kdy panovaly největší obavy o budoucnost firmy, se cenné papíry obchodovaly na burze Nasdaq i za méně než tři dolary.

Vedle Šenkypla se na přeměně Grouponu podílí také například finanční ředitel PFC Jiří Ponrt s bohatými zkušenostmi z Alzy, Filip Popovič, který působil řadu let v oblasti private equity a také se pracoval na spojení Avastu s americkou firmou NortonLifeLock, či Marie Havlíčková, bývalá šéfka Slevomatu. Právě pro něj byl Groupon před lety předlohou. Zatímco Havlíčková má na starost změnu strategie slevového portálu, Popovič se snaží mimo jiné o zvyšování efektivity firmy. Oba rovněž vystoupili na půdě VŠE se svými přednáškami.

Podle Šenkypla byly úspory v provozních nákladech nutné, jinak by už v první polovině letošního roku došla Grouponu hotovost. Peněžní zůstatky se sice nadále snižují, jak ukázala poslední čísla o hospodaření za třetí čtvrtletí, děje se tak zejména díky nižším nákladům výrazně pomalejším tempem. I tak se ale management firmy snaží získat nový kapitál. A to jednak prodejem nových akcií v hodnotě 80 milionů dolarů, jednak také postupným odprodejem podílu v platebním startupu SumUp.

Nutno dodat, že snižování nákladů začalo ještě před nástupem Šenkypla do pozice generálního ředitele. Změny zahájilo už předchozí vedení v čele s tehdejším šéfem Kedarem Deshpandem. Šenkypl a jeho partner z Pale Fire Capital však už od loňského června byli členy správní rady a kvůli zhoršujícím se finančím výsledkům se v řízení firmy aktivně angažovali. Na rozdíl od Deshpandeho a některých členů správní rady si však lidé z PFC představovali razantnější změny. Právě rozdílné představy skončily letos na jaře Deshpandeho odvoláním.

Transformace však není jen o propouštění. Šenkypl a spol. se snaží změnit to, jak Groupon funguje. V minulosti působila americká firma v pěti desítkách zemí, v současnosti jich je už jen 15. Přestože se Groupon oproti dobám své největší slávy zmenšil, řada věcí a také různých manažerských pozic zůstala stejná.

„Identifikoval jsem přes 60 manažerů a každému jsem poslal jednotný dotazník, kde bylo asi patnáct otázek,“ přiblížil Šenkypl, jak se ještě před nástupem do funkce generálního ředitele snažil pochopit, jak firma funguje a co v ní bude muset s kolegy z PFC změnit. Dotazník mu ukázal, že jen postupné změny nestačí, že je potřeba radikálnější řez. S řadou manažerů se později vedení firmy „rozloučilo“. Na druhou stranu pro zbývající zaměstnance firmy se otevřely nové příležitosti. Podobně jako v Pale Fire Capital má podle Šenkypla v Grouponu šanci dostat každý schopný zaměstnanec.

Jen úspory a změny ve fungování by však Groupon nezachránily. Management se také snaží, aby se portál více zaměřil na prodej lokálních služeb a zážitků, například v oblasti cestování, jak se to před lety stalo v již zmíněném Slevomatu. Podle Havlíčkové navíc firma měla v minulosti na stránkách řadu nabídek, už se však příliš nesledovalo, které služby dává smysl nabízet.

Šenkypl také zmínil, že jedním z kroků byla také přeměna komunikace ve firmě. Zatímco v PFC se prosazuje přímý přístup, tedy jasná komunikace mezi manažery i zaměstnanci, v Grouponu tomu tak za předešlých vedení vždy nebylo. „Poslechl jsem si některé firemní mítinky z minulosti a přístup nejvyšších manažerů byl ve stylu ´Ahoj, jak se máte? Jsme dvacet procent v mínusu. Jedeme dál´,“ prohlásil v nadsázce Šenkypl.

Manažer také uvedl, že transformace Grouponu je přes řadu významných změn teprve v polovině a bude trvat ještě alespoň 12 měsíců, než se podaří vytvořit z Grouponu firmu podle představ PFC.

Minulý týden při představování výsledků hospodaření za třetí čtvrtletí Šenkypl přiznal, že vše nejde úplně podle představ. „Ačkoli jsme v klíčových projektech neudělali takový pokrok, jaký jsem očekával, a naše podnikání se nadále potýká s potížemi, jsem rád, že vidím postupné zlepšování naší finanční výkonnosti,“ uvedl Šenkypl.