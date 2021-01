S rostoucím zájmem o elektroauta poroste i síť dobíjecích stanic u nákupních parků STOP SHOP | E15.cz

Především v městech s nižším počtem obyvatel nebylo jednoduché najít dobře dostupné místo pro nabití vozu. Ale s rostoucím zájmem po elektro a hybridních vozech, roste také poptávka po dostatečném množství rychlodobíjecích stanic především v regionech.

A právě do regionu zamířila nová síť nabíjecích stanic pro elektromobily nazvaná e-station, která v prosinci 2020 slavnostně uvedla do provozu své první zařízení v České republice. To se nachází v nákupním parku STOP SHOP v Hranicích na Moravě, jež provozuje společnost IMMOFINANZ. Zákazníkům obchodní zóny nabídne pohodlné, rychlé a levné dobití jejich vozu s elektrickým pohonem.

„Nákupní parky STOP SHOP jsou výborně dopravně dostupné a poskytují rozlehlé parkovací prostory. Právě tuto konkurenční výhodu se rozhodla společnost IMMOFINANZ dále rozvíjet a rozšířit své dosavadní služby o rychlonabíjecí elektrické stanice typu Raption 50, které v závislosti na typu vozu zajistí dobití pro jízdu na 100 km už za 20-30 minut. Zákazníci tak budou moci nejen výhodně nakupovat, ale čas strávený v STOP SHOPu zároveň efektivně využijí k nabití svého vozu na elektrický pohon. Spolupráce společností IMMOFINANZ a e-station, jejímž cílem je rozšíření elektromobility v rámci regionů a okresních měst zahrnuje plán na instalaci dobíjecích stanic v průběhu příštího roku v rámci dalších 8 nákupních parků STOP SHOP," říká Filip Poltoratský, Country Manager Operations společnosti IMMOFINANZ pro Českou republiku.

STOP SHOP Hranice na Moravě je prvním místem, kde byl provoz elektrické dobíjecí stanice e-station zahájen. Stanice typu Raption 50 disponuje výkonem DC 50 kW a AC 22 kW a nabízí pestrou škálu standardizovaných koncovek CCS, CHAdeMO a Mennekes Type 2. Elektromobilisté mohou využít jednoduchou platbu přes mobilní aplikaci ChargeUp, případně mohou naskenovat QR kód, jež je přesměruje buď rovnou do aplikace, nebo na webové rozhraní. Pro zaplacení není nutné se registrovat, po zadání údajů však spotřebitelé získají výhodnější sazbu.

„V průběhu příštího roku se budou v nákupních parcích STOP SHOP postupně instalovat další nabíječky sítě e-station. V březnu 2021 bude spuštěna e-station v Třebíči, následovat bude ta v Ústí nad Orlicí a přibližně do konce října také šestice zbývajících STOP SHOPů,“ nastiňuje budoucí vývoj Filip Poltoratský, Country Manager Operations společnosti IMMOFINANZ pro Českou republiku. Po revitalizaci všech nákupních parků, která byla úspěšně dokončena v minulém roce a poskytla zákazníkům zpříjemnění nákupů výstavbou kaváren, dětských hřišť a toalet, jde o další krok IMMOFINANZ k modernímu a ekologickému nakupování.