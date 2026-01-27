Sleva pět milionů. Kellnerova vila jde po třech měsících na trhu dolů s cenou
- Renáta Kellnerová nabízí na portálu Sreality vilu podle návrhu architekta Jana Pleskota.
- Kellnerova vila byla původně nabízena za necelých 50 milionů korun, nyní je ve slevě.
- Podle odborníků je nastavování ceny podobně prémiové nemovitosti velmi obtížné.
Kellnerova vila ve Vraném nad Vltavou po třech měsících na trhu zlevnila. Ještě do začátku týdne byla nabízena za 49,9 milionu korun, nově její cenovka klesla na 45,1 milionu. Jde o první výraznou cenovou úpravu od chvíle, kdy se ikonická stavba spojená se jménem zesnulého finančníka Petra Kellnera objevila na realitních portálech.
Nemovitost je na trhu od třetího říjnového týdne. Vila podle návrhu architekta Josefa Pleskota, zapsaná v katastru na Renátu Kellnerovou, je nabízena poměrně standardní cestou, prostřednictvím portálu Sreality. „Nabízíme jedinečnou příležitost vlastnit jednu z nejvýznamnějších rodinných rezidencí v okolí Prahy,“ stojí v inzerátu.
Dům dokončený v polovině 90. let získal čestné uznání poroty Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba a od počátku byl koncipován jako výrazně individualizované bydlení. „Nepodlehnout obyčejnosti a zároveň nezabřednout do snobské nabubřelosti či drahé lacinosti. Exkluzivitu a výjimečnost zvládnout ryze architektonickými prostředky tak, aby výsledkem byl krásný a užitečný prostor, doplněný krásnými a užitečnými předměty,“ popsali autoři projektu z ateliéru AP svůj přístup na webu Archiweb. Vila s užitnou plochou 476 metrů čtverečních stojí na pozemku o rozloze 1644 metrů čtverečních a její součástí je mimo jiné i suterénní bazén.
Prodej může trvat až dva roky
Podle realitního makléře Artema Saykina z RE/MAX není snížení ceny po třech měsících u takto drahé a specifické nemovitosti ničím výjimečným. Sleva v řádu pěti až deseti procent je běžnou taktikou u luxusních nemovitostí, které nemají přímé srovnání. „Takové domy se klidně mohou prodávat v horizontu šesti až čtyřiadvaceti měsíců,“ dodává. Samotný zprostředkovatel prodeje aktuální slevu na prodeji vily nechtěl komentovat.
Zlevnění podle Saykina může přivést širší okruh zájemců, zároveň ale automaticky neznamená rychlý prodej. U podobných nemovitostí je běžné, že se objevují i výrazně nižší protinabídky. „Někdo může přijít a říct, že nabídne čtyřicet milionů. A je pak čistě na majiteli, jestli na to přistoupí,“ popisuje Saykin s tím, že Kellnerova vila není pro obyčejnou klientelu. „Podobně drahé nemovitosti ale vždy těžko hledají svou cílovou skupinu,“ dodává Saykin.
„Spousta lidí si za podobné peníze raději postaví vlastní dům. Nicméně jiné zájemce může lákat aura nemovitosti,“ říká Saykin o tzv. duchovi této konkrétní stavby a dodává, že pro část kupujících může být slavné jméno bonusem, pro jiné naopak zátěží. Klíčovou roli podle něj nehraje ani tak jméno Kellner, jako spíše samotné kvality domu.
Stavba by měla podle Hany Kontriš, manažerky Oborových služeb Seznam.cz, nalézt kupce, který předně ocení její architektonické hodnoty. „Známé jméno bývalého majitele může být pro některé kupce, kteří chtějí bydlet v prestižní stavbě, výhodou. Jiní bonitní zájemci ale mohou zase naopak ocenit soukromí neznámé stavby,“ dodává.
Specifické nemovitosti hledají kupce déle
Trh s prémiovými nemovitostmi v okolí Prahy zůstává podle odborníků relativně stabilní, ale velmi selektivní. Podle majitele realitní kanceláře RE/MAX Horizont Štěpána Gjuriče je stanovení ceny podobné vily velmi obtížné. „Takových objektů není mnoho a chybí srovnání,“ řekl Gjurič dříve pro e15 s tím, že vila má své kupce i přes řadu specifik spojených s prodejem tohoto typu nemovitostí.
Podle nástroje, který sleduje vývoj cen na webu Sreality.cz, byla ve Vraném nad Vltavou průměrná cena od června do prosince loňského roku 69 214 korun za metr čtvereční. „Domy hledaly svého nového majitele průměrně zhruba 91 dní. U specifických nebo lehce dražších či rozlehlejších nemovitostí se nový majitel hledá zpravidla o něco déle než u běžných nemovitostí,“ říká Kontriš.