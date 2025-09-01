Nejbohatší Češka Kellnerová přivedla byznysové impérium PPF do nové éry a posouvá ho na Západ
Letos na jaře do vedení PPF nastoupili místo Jiřího Šmejce dosavadní finanční ředitelka Kateřina Jirásková a investiční stratég Didier Stoessel. Projevil se tak zatím nejvýraznější krok působení Renáty Kellnerové v čele skupiny. Roky 2024 a 2025 byly pro PPF přelomové. Loni dosáhla rekordního čistého zisku 3,2 miliardy eur, zhruba osmdesát miliard korun, o 120 procent vyššího oproti roku 2023. Renáta Kellnerová se umístila na první příčce aktuálního žebříčku nejbohatších tuzemských podnikatelek a podnikatelů e15 Rich list '25.
Nárůst byl daný především prodejem některých zahraničních firem, zejména padesáti procent plus jedné akcie společnosti PPF Telecom Group emirátské skupině e&. PPF také završila dlouhotrvající odchod z Číny prodejem tamní části Home Creditu společnosti JD.com a definitivně tak opustila rizikové trhy ve východní Evropě a Asii. Místo toho investovala na Západě: navýšila podíl v německé mediální skupině ProSiebenSat.1 a ovládla polskou logistickou firmu InPost.
Cestou investic s dlouhým časovým horizontem
Kellnerová říká, že během posledních let přeměnila byznysové impérium po svém manželovi v industriální skupinu se čtyřmi hlavními oblastmi podnikání, jimiž jsou telekomunikace, média, finanční služby a e-commerce. „Mnohem více než v minulosti půjdeme cestou uzavírání nejrůznějších obchodních partnerství nebo akvizic významných podílů ve firmách, kde vidíme potenciál růstu. Jako rodinná firma si můžeme dovolit investice s velmi dlouhým horizontem, které nás budou chránit před potenciálními propady na trhu,“ vysvětlila Kellnerová svou strategii v ročence 2024.
PPF začala v posledním roce výrazně promlouvat do trhu nemovitostí, především hotelů – do portfolia nyní patří pražský Hilton i Four Seasons. Do realitního byznysu PPF se silně zapojuje i partner Kellnerové, investor Tomáš Otruba. V roce 2025 se pár rozhodl posunout svůj vztah na další úroveň a vyměnil si navzájem vlastnické podíly. Kellnerová majetkově vstoupila do Otrubovy skupiny Nordic Investors Group (NIG), Otruba se zase účastní některých realitních projektů PPF. Pozornost páru se soustředí především na oblast Špindlerova Mlýna, kde NIG od loňska spoluvlastní hotel Harmony.
Pořádek v rodinných vztazích
Velkou změnou, završenou loni v říjnu, bylo zabalení PPF do rodinné holdingové struktury Amalar, která konsoliduje téměř čtyřpětinový podíl v PPF a řídí ji Renáta Kellnerová a její dcery. Expertně na ni dohlíží poradní sbor, v němž vedle Otruby zasedá například bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Součástí této taktiky je i vyřešení majetkových vztahů v rodině. Rodina nedávno oficiálně oznámila, že vyplatí Petra Kellnera juniora, který vlastní deset procent PPF. Podle skupinou nepotvrzených odhadů to bude zhruba čtyřicet miliard korun. Je zřejmé, že až začne Petr Kellner junior samostatně podnikat, ihned se zařadí mezi nejbohatší Čechy.
Významnou součástí mise Renáty Kellnerové zůstává filantropie. Nadace Kellnerových investovala v letech 2024–2025 stovky milionů korun do vzdělávání nebo pomoci po povodních. Půl miliardy měla připravených rovněž pro výstavbu onkologického centra v Motole. Projekt, který měl nést jméno Petra Kellnera, byl však kvůli korupční kauze letos na jaře pozastaven. PPF pokračuje také v podpoře České filharmonie.