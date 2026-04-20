Šmejcova Premier Energy míří na velkou akvizici v Rumunsku, za distributora nabízí 17 miliard
- Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, chce za 700 milionů eur (asi 17,1 miliardy korun) koupit rumunského distributora elektřiny Evryo.
- Transakci ještě projednají akcionáři Premier Energy a skupina musí získat povolení regulačních úřadů.
- Vyplývá to ze zprávy, kterou Premier Energy zveřejnila na svém webu.
Premier Energy už podepsala smlouvu o akvizici sítě Evryo Group, jejímž klíčovým aktivem je Distributie Energie Oltenia (DEO). Podle Premier Energy je to třetí největší distribuční síť elektřiny v Rumunsku. Obsluhuje přibližně 1,5 milionu zákazníků. Prodávajícím je australská investiční společnost Macquarie Asset Management. Koupi chce Premier Energy buď úplně, nebo alespoň částečně financovat vydáním dluhopisů. O schválení transakce budou akcionáři skupiny jednat pravděpodobně na příští valné hromadě, která se koná 10. června.
Premier Energy je na rumunském trhu od roku 2013. Dosud tam působila jako výrobce a prodejce elektřiny i dodavatel plynu. Plánovanou koupí by získala i vlastní distribuční síť. Podle Seznam Zpráv má nyní skupina na bukurešťské burze hodnotu asi 27 miliard korun. „Rozšířením našich aktivit v Rumunsku o segment regulované distribuce elektřiny zvýšíme stabilitu a předvídatelnost našich peněžních toků a zároveň posílíme finanční profil skupiny," řekl serveru partner Emma Capital a finanční ředitel Premier Energy Petr Stöhr.
Premier Energy působí kromě Rumunska také v Moldavsku či Maďarsku. Loni skupina oznámila, že koupila od španělské energetické společnosti Iberdrola 51procentní podíl ve velkém větrném parku v Maďarsku za 128 milionů eur (podle tehdejšího kurzu 3,1 miliardy korun). Již dříve získala od firmy Iberdrola také větrný park v Rumunsku.