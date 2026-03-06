Po mnoha nákupech prodej. Šmejc se zbavil majority v rumunském správci obnovitelných zdrojů
- Český miliardář Jiří Šmejc po sérii nákupů otáčí kormidlem a zbavuje se části svého energetického impéria Premier Energy.
- Zdánlivě nevýhodná majetková rošáda na papíře vymaže stamilionové tržby, má ale přinést vyšší zisky.
- Hodnota akcií firmy přesto klesá.
Energetická skupina Premier Energy přeskupuje své síly na trhu s obnovitelnými zdroji (OZE). Se společností Omnia Capital se dohodla na komplexní transakci, v jejímž rámci získá stoprocentní kontrolu nad šesti svými závody na zelenou energii. Výměnou za to pustí mírně většinový podíl v rumunské společnosti Alive Capital, která spravuje a servisuje více než jeden gigawatt obnovitelných zdrojů energie. Informaci zveřejnilo vedení Premier Energy v regulatorním oznámení.
