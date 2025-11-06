Šmejc na SHIFTS: Firmy ztrácejí odolnost, přežijí jen ty s know-how a schopností rychle jednat
Umělá inteligence zásadně promění byznys firem, jejich značky i cenovou politiku. Zakladatel investiční skupiny Emma Capital a bývalý CEO skupiny PPF Jiří Šmejc o tom hovořil ve svém vystoupení na investiční konferenci Shifts, kterou pořádala e15. Podle něj přichází éra extrémní volatility a ne všechny firmy mají šanci ji přežít. Popsal také strategii Emma Capital, investiční příležitosti v regionu střední a východní Evropy a vysvětlil, proč by dnes už do Asie nevstupoval.
„Všichni dnes používají umělou inteligenci ke zlepšování efektivity a snižování nákladů, ale ta skutečná změna teprve přijde – až ji firmy začnou využívat k radikální proměně svých byznys modelů,“ řekl Šmejc. Právě v té chvíli se podle něj začne dramaticky zmenšovat odolnost některých podniků. „Doba bude extrémně volatilní, přinese obrovské příležitosti, ale i obrovská rizika,“ tvrdí Šmejc.
Ztráta odolnosti bude mít podle něj různé podoby. „Ve chvíli, kdy se vám něco nepovede, váš brand se může rozpadnout neuvěřitelnou rychlostí. AI dokáže rychle reagovat na zákaznické recenze a tržní data. Firmy budou také ztrácet sílu své cenové politiky. Ten, kdo má nepřiměřené marže, už je nebude moci skrývat před zákazníky – AI agenti ho nasvítí,“ vysvětluje. Totéž se podle něj týká technologické infrastruktury – systémy, které se dříve budovaly roky, bude možné přepsat během měsíců a za zlomek nákladů.
Umělá inteligence podle Šmejce urychlí inovace i pády. Inovační cykly se zkracují na minimum. Značky, které existovaly desítky let, v minulosti nezvládly inovační zlom – vzpomenout lze například BlackBerry nebo Nokii. Tyto inovační zlomy však budou podle Šmejce do budoucna ještě častější.
Přežijí velké platformy
Šmejc věří, že v nové éře přežijí firmy, které mají silné know-how v daném oboru a dokážou AI rychle implementovat. „Vyhrají platformy – dostatečně velké společnosti, které nashromáždily strategickou znalost svého odvětví a dokážou ji proměnit v konkurenční výhodu.“
Jako příklad uvádí PPF. „Když jsme letos posilovali v telekomunikačním byznysu v Srbsku, synergická hodnota pro nás byla větší než samotná kupní cena. Znalost, procesy a schopnost integrovat nové akvizice vytvářejí hodnotu, kterou nelze snadno replikovat.“
V rámci své investiční skupiny Emma Capital, do jejíhož aktivního řízení se po třech letech strávených v čele PPF znovu vrací, vidí obdobnou logiku u platformy BoxNow pro doručování zásilek. „Díky znalostem z jedné země jsme schopni expandovat do dalších trhů mnohem efektivněji. Každý nový vstup je rychlejší a levnější než ten předchozí.“
Základním předpokladem podle něj je, že majitel či investor musí být hluboko v operativě. „Investor, který se na věci jen dívá z dálky, se nikdy nic nenaučí. Know-how získáte jen aktivním řízením. Proto musí být každá investiční skupina extrémně operačně zaměřená.“
Energetika, logistika, gaming a distribuce ve zdravotnictví
Emma Capital dnes staví svůj byznys na čtyřech hlavních pilířích – energetice, online logistice, gamingu a distribuci ve zdravotnictví. „Naší ambicí je tyto platformy dlouhodobě rozvíjet. Když přinášejí rozumnou návratnost a ještě přidanou hodnotu, není důvod je prodávat,“ říká Šmejc.
Z hlediska regionu vidí velký prostor ve střední a jihovýchodní Evropě. Příkladem nové platformy, která může v tomto regionu velmi dobře fungovat, je distribuční byznys ve zdravotnictví. „Začali jsme akvizicí větší firmy v Srbsku a na ni navazujeme menšími nákupy v regionu. Nikdy bychom nezačínali z těch menších,“ popsal.
Rozpad globalizace
Šmejc, který v minulosti rozvíjel Home Credit v Rusku i v Číně, dnes vidí svět zásadně proměněný. „Je smutné sledovat, jak se rozpadl globalizovaný svět. V mnoha případech dnes o úspěchu rozhoduje víc geopolitika než podnikatelská schopnost.“
Přesto stále považuje Evropu, navzdory její pomalosti a regulacím, za stabilní prostředí, kde funguje právní systém a byznysmeni se na něj mohou v delším období spolehnout. „Pořád tu vládne právo a předvídatelnost. Když to srovnám s tím, co jsem zažil jinde, je to obrovská výhoda.“
Na otázku, zda má dnes smysl podnikat v Asii, odpovídá jednoznačně: „V asijských zemích sílí nacionalismus a západní investoři už tam nejsou vítáni jako dřív. Prodat produkt tam ano, ale mít tam aktiva je příliš rizikové. Já bych to nedoporučoval,“ říká.
Na své působení v PPF a expanzi Home Creditu na východ vzpomíná s odstupem. „Když jsme šli do Ruska nebo Číny, ty země vypadaly úplně jinak než dnes. To, co tehdy dávalo smysl, by dnes bylo neobhajitelné. Ale člověk se tam naučil obrovské množství věcí – rychlost rozhodování, schopnost přetvářet byznys, reagovat na změny.“
K odkazu Petra Kellnera se hlásí i po letech: „Byl to člověk s výjimečnou schopností vidět trendy a přicházet s neortodoxními řešeními. Často jsem přemýšlel, jak by řešil situace, které jsem zažíval v pozici CEO skupiny PPF.“