Bojujeme proti obrovskému plýtvání jídlem, říká zakladatel firmy Nesnězeno | E15.cz

Jaký byl prvotní podnět k založení vaší firmy?

V době, kdy Nesnězeno vzniklo, jsme s Michaelou Gregorovou působili v dobročinném projektu Dobrokáva, pomocí kterého jsme nabádali lidi ke konání dobrých skutků, například také ve spojení s ekologií. Díky inspiraci ze zahraničí tehdy vznikla myšlenka založit společnost, která by bojovala proti plýtvání jídlem. Protože jsme neměli žádné finanční prostředky a nejprve jsme si chtěli ověřit, že o aplikaci bude zájem, založili jsme stránku na Facebooku, kde restaurace nabízely své neprodané jídlo se slevou a lidé, kteří o ně měli zájem, si je formou komentáře rezervovali a poté vyzvedli a zaplatili na místě.

Jak se momentálně projekt vyvíjí?

I když jsme stále v počátcích, vždyť nejsme na trhu ani rok, nyní je do projektu zapojených 60 tisíc uživatelů a týká se téměř 300 podniků v Praze, Brně a Olomouci. Celkově už se před vyhozením zachránilo přes 20 tisíc porcí jídla. Nadále se snažíme posílit svoji pozici a nabrat další nové restaurace. Největší zájem mají podniky prodávající obědové menu, ale jednáme také s řetězci. Každý měsíc rosteme, aktuálně intenzivně řešíme novou verzi aplikace, jejíž vývoj má čerstvě pod křídly firma The Funtasty, která má bohaté zkušenosti s vývojem jiných gastro aplikací, třeba vyvinula dnes tolik populární Gastromapu Lukáše Hejlíka. Také rozšiřujeme tým a hledáme srdcaře, kteří nám budou pomáhat zachraňovat přebytečné porce tím, že osloví další a další podniky.

Chcete působit i v zahraničí?

Ano. Již jsme započali expanzi na Slovensko, kde se zachraňují první porce z bratislavských podniků přes facebookovou stránku Nesnězeno SK. Až více upevníme svou pozici, zvážíme vstup na další trhy, to je ale ještě daleko před námi.

Co pro vás znamená úspěch v grantovém programu Komerční banky Nastartujte se a jak využijete získanou finanční odměnu?

Je to pro nás příjemná odměna za práci a energii, kterou celé věci věnujeme. Finance a konzultace, které jsme vyhráli, nám určitě pomohou projekt posunout o krok dál. Zároveň je to pro nás zajímavé mediální zviditelnění a nabrali jsme množství nových kontaktů. Peníze konkrétně využijeme na rozšíření projektu, vývoj aplikace a také jako finanční odměnu pro lidi z našeho týmu.

Jaké máte další podnikatelské plány?

Nyní se soustředíme především na posílení pozic v Brně a Praze. Chceme také navázat spolupráci s hotely a supermarkety, kde se plýtvá s jídlem ve velkém.

A jaké doporučení byste dali mladým lidem, kteří chtějí začít podnikat? Jsou pak v České republice dobré podmínky pro zakládání malých firem?

Důležité je nebát se začít od nuly a udělat první krok. Lidé často vnímají jako zásadní překážky ke vstupu do podnikání například to, že jim chybí počáteční kapitál, nemají dostatečné zkušenosti a know-how. Podle mého názoru ale v některých případech na úplný začátek podnikání není potřeba žádný kapitál, případně stačí minimální finanční prostředky. My jsme si například zdarma ověřili záměr našeho projektu přes facebookovou stránku, která nám ho umožnila spustit bez nutnosti investovat stovky tisíc korun do aplikace. Když to funguje, je pak mnohem jednodušší od investora žádat financování, když máte důkaz zájmu o váš produkt. Chybějící know-how vám pak pomůže doplnit mentor, nebo kamarád, který již podniká.

Další informace na www.nastartujtese.cz