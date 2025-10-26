EU ocenila český model péče po porodu. Projekt bodoval v soutěži RegioStars
Český projekt „Včasná podpora pro ohrožené rodiny“, který systematicky propojuje zdravotní a sociální péči o ženy po porodu, vyhrál letošní ročník soutěže RegioStars 2025. Ocenění potvrzuje, že dobře navržené služby dokážou v praxi rychle odstraňovat bariéry v přístupu k pomoci a přinášet měřitelný efekt pro tisíce rodin.
Podstatou programu je včasné zachycení potíží přímo v porodnici. Maminky vyplní krátký digitální screening na tabletu ještě před odchodem domů. Pokud dotazník naznačí vyšší riziko úzkostí, deprese či jiné zátěže, kontaktuje ženu koordinátorka a propojí ji s místní sítí odborníků a služeb – od psychologů a psychiatrů přes sociální poradenství až po intervenční centra.
„Díky evropské podpoře jsme mohli udělat rozsáhlý výzkum přímo v porodnicích. Z rozhovorů s maminkami vyplynulo, že často netuší, kam se obrátit o pomoc. Vyvinuli jsme proto jednoduchý screening – dotazník, který ženy vyplní na tabletu ještě před odchodem z porodnice. Když se ukáže, že by potřebovaly podporu, kontaktuje je naše koordinátorka a propojí je s odborníky nebo službami v místě bydliště,“ říká psychiatr Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví.
Na dopad v praxi upozorňuje psycholožka Anna Horáková z Národního ústavu duševního zdraví konkrétním příběhem: „Jedna z prvních žen, které jsme podchytili, zažívala po porodu domácí násilí a ocitla se i v tíživé finanční situaci. Naše koordinátorka s ní mluvila přímo v porodnici a propojila ji se třemi organizacemi – s odborníky na domácí násilí, se sociálními službami a s psychiatrem. Díky tomu se situace stabilizovala a paní má dnes potřebnou oporu.“
Model je navržen jako nízkonákladový a škálovatelný. Porodnici stačí tablet a připojení k internetu; nejnáročnější položkou jsou koordinátorky, které program staví do role „mostu“ mezi medicínou a sociální péčí. „Náklady jsou minimální – porodnice potřebují jen tablet a připojení k internetu. Největší položkou jsou koordinátorky, ale ty mohou být například psycholožky na mateřské nebo studentky odborných oborů. Věříme, že se tento model stane běžnou součástí sociálních služeb,“ dodává Šebela.
Projekt již běží ve 38 porodnicích, koordinátorky působí ve 13 z nich. Každý měsíc se provede 1500 až 2000 screeningů a od začátku iniciativy jím prošlo přes dvacet tisíc žen; u více než šesti set došlo k navázání osobního kontaktu a napojení na síť služeb v místě bydliště. „Personál má díky tomu nástroj, jak ženám nabídnout podporu, aniž by musel složitě řešit, kam je odkázat. Porodní asistentky to vítají, protože samy často nemají čas na delší rozhovory. Screening je rychlý, citlivý a přitom pomáhá prolomit tabu kolem duševního zdraví po porodu,“ popisuje Šebela přínosy i pro samotné nemocnice.
Pozitivní odezvu hlásí i samotné maminky. „Oceňují, že se někdo zajímá o jejich psychické zdraví a že mají kam sáhnout pro pomoc, kdykoli ji potřebují. Často nám říkají, že už jen samotný fakt, že někdo naslouchá, pro ně hodně znamená,“ říká Horáková.
Vítězství v RegioStars má pro český tým i praktický rozměr: usnadňuje rozšiřování modelu doma i v zahraničí. „Ocenění chceme využít k tomu, aby se tento náš projekt dál šířil, nejen v České republice, kde je to zatím ve skoro 40 porodnicích, ale také třeba na Slovensko, do Polska a do dalších států,“ dodává Šebela.
Zkušenost z terénu ukazuje, že včasná, koordinovaná a citlivě vedená péče snižuje stigmatizaci a zvyšuje šanci, že se ženy k odborné pomoci skutečně dostanou. Screening zároveň odhaluje i skrytá rizika, jako jsou domácí násilí či sociální tíseň, a překlopí je do konkrétních kroků – od bezpečného ubytování přes právní poradenství až po návaznou zdravotní péči. Pro zdravotnický personál představuje nástroj, jak nabídnout efektivní podporu bez administrativní zátěže navíc; pro kraje a obce pak způsob, jak chytře propojit existující služby.
Poučení je dvojí: prevence je levnější i účinnější než pozdější zásahy a digitalizace dává smysl tam, kde zjednoduší první kontakt a rychle přesměruje pomoc ke správným lidem. Pokud se podaří udržet financování koordinátorek a dále rozšiřovat digitální screening, může se česká inovace stát exportní zkušeností – a především každodenní oporou pro tisíce rodin, které po porodu potřebují slyšet jednoduché, ale důležité poselství: nejste na to samy.