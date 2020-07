Zomato nemá přístup k miliardové čínské investici | E15.cz

Indická služba na rozvoz jídla, která v podobě agregátoru jídelních lístků funguje i v Česku, ztratila přístup ke stovce milionů dolarů (v přepočtu 2,4 miliardy korun). Informuje o tom na základě svých zdrojů portál Financial Times.

Do Zomata investovala v posledním kole financování 150 milionů dolarů čínská společnost Ant Financial, která tvoří součást holdingu Alibaba. Ke dvěma třetinám z této částky ale ztratili Indové přístup. Důvodem je legislativa jejich vlády zkraje roku, jejímž cílem je blokovat vstup čínského kapitálu do indických firem. Ten bez předchozího souhlasu není možný.

Podle listu Financial Times jde o vůbec první větší případ toho, jak zákon dopadá na zahraniční investice v Indii. Celkem Ant Financial investovala do Zomata téměř 560 milionů dolarů, což čínské firmě zajišťuje 25procentní vlastnický podíl.

Zomato se do centra pozornosti kvůli napjatým indicko-čínským vztahům dostává tento týden už podruhé. V Kalkatě zaměstnanci firmy pálili trička s logem své firmy na protest proti chování čínských pohraničníků.

Před týdnem navíc Indie zakázala 59 převážně čínských mobilních aplikací včetně TikToku firmy ByteDance a WeChatu společnosti Tencent.

Čína a Indie spolu mají 3500 kilometrů dlouhou hranici v oblasti Himálaje a vedou vleklý územní spor v místech, kde neexistuje oboustranně uznaná hraniční čára. V polovině června konflikt v hornaté oblasti Ladákhu vyústil ve střet, při kterém zemřelo 20 indických vojáků.

Podle Indie měly ztráty na životech obě strany, Peking však žádná úmrtí oficiálně nepotvrdil. Šlo o první smrtelný střet mezi těmito asijskými jadernými mocnostmi za posledních 45 let.