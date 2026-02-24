Předplatné

Konkurence pro Zárubu a Bosáka? Startup Vlastimila Venclíka získal stovky milionů a přichází s AI komentátory

Vlastimil Venclík chce se svým novým startupem ValkaAI tvořit za pomocí umělé inteligence interaktivní videoobsah. Na další rozvoj nyní získal investici 12 milionů eur.

Vlastimil Venclík chce se svým novým startupem ValkaAI tvořit za pomocí umělé inteligence interaktivní videoobsah. Na další rozvoj nyní získal investici 12 milionů eur. Zdroj: e15 Michael Tomeš

Šimon Kačírek
  • Vlastimil Venclík se po úspěchu se svou firmou Oddin.gg pustil do dalšího projektu. 
  • Jeho nový startup nesoucí opět jméno ze severské mytologie teď od investorů získal 12 milionů eur. 
  • Venclík chce s firmou změnit zábavní průmysl, zanedlouho plánuje představit první produkt. 

Startupista Vlastimil Venclík začíná budovat nový projekt. Jeho Oddin.gg, který předpovídá výsledky e-sportových utkání a tato data poskytuje sázkovým kancelářím, se stal dvakrát po sobě nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední a východní Evropě. Nyní má jeho zakladatel další cíl. 

Se svým novým startupem, který nese název ValkaAI podle postav valkýr z vikingské mytologie, chce pomocí umělé inteligence vytvářet videoobsah schopný komunikovat s uživatelem v reálném čase. „Dnešní zážitek je pořád z velké části lineární – něco si pustíte a díváte se. My věříme, že další krok bude o prostředí, které se vám přizpůsobí v reálném čase a kde můžete obsah nejen sledovat, ale také do něj vstupovat a ovlivňovat ho,“ říká Venclík, který je zároveň generálním ředitelem ValkaAI. 

V dlouhodobém horizontu má být hlavním produktem platforma, která umožní firmám v zábavním průmyslu vytvářet digitální prostředí a AI avatary, se kterými budou uživatelé aktivně interagovat. Jako první chce startup letos uvést na trh AI komentátory pro sportovní a e-sportové přenosy. „Pustíte si třeba anglickou fotbalovou Premier League s českým komentářem, i když není zrovna nikde k dispozici,“ popisoval v loňském rozhovoru pro e15.cz Venclík. Komentátoři mají navíc mluvit jazykem, který je konkrétnímu divákovi blízký a který se přizpůsobuje jeho stylu sledování. 

Jejich vydání se již blíží. „Máme už verzi na e-sport, konkrétně pro hru Counter-Strike. Také teď hledáme partnera, se kterým bychom vydali AI komentátora i na fotbalové mistrovství světa, které se koná letos v červnu a červenci,“ poodkrývá plány Venclík. 

Mimořádná investice

Plány startupu, který s Venclíkem spoluzaložil Miloš Lokajíček, nyní zaujaly i investory. V pre-seed kole, tedy v tom prvním, mu poslali celkem 12 milionů eur, v přepočtu necelých 300 milionů korun. Investici vedl Rockaway Ventures, ke kterému se přidaly i J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners, fond Naše Česko a investor Petr Zámečník. 

„Pro nás je zásadní osobnost zakladatele. Vlasta Venclík má jasnou vizi, hluboké technologické porozumění a už jednou prokázal, že dokáže vybudovat globální byznys i přitáhnout špičkové lidi kolem sebe. Právě proto věříme, že má ValkaAI šanci redefinovat, jakým způsobem lidé budou v budoucnu konzumovat sport, e-sport a další formy zábavy – a že se z toho může stát velká samostatná kategorie,“ vysvětluje generální partner Rockaway Ventures Petr Šmíd

Množství získaných peněz je zároveň pro český startup, který je na počátku svého fungování a před uvedením produktu na trh, neobyčejně vysoké. „Tato investice je pro český startupový ekosystém mimořádná. Pro představu, ještě donedávna se za rekordní pre-seed investici v Česku považovaly částky kolem dvou milionů eur. ValkaAI tuto hranici posouvá hned několikanásobně,“ doplňuje Šmíd. 

Venclík chtěl mít investici původně uzavřenou již loni, proces však nakonec nabral zpoždění. „Nešlo o žádný zásadní problém, spíš o to, že jsme chtěli kolo nastavit opravdu precizně. Když vstupuje nový investor, řeší se nejen kapitál, ale i řízení a struktura celé skupiny, opční programy a dlouhodobé podmínky. A protože to celé běželo přes Nizozemsko, byla s tím spojená výrazně větší míra byrokracie a formálních kroků, než jsme původně čekali. V důsledku to sice zabralo víc času, ale vedlo to k silnějšímu a stabilnějšímu nastavení pro další růst,“ komentuje. 

Neskromné plány

Získané peníze chce firma využít na posílení výzkumného a produktového týmu, rozvoj základních technologií pro digitální postavy a AI komentátory schopné interagovat v reálném čase a na první komerční implementace ve sportu a e-sportu. V dalších měsících se chce zaměřit na vybudování jádra platformy, škálování výpočetní infrastruktury a realizaci pilotních integrací v segmentech, kde má ValkaAI největší zkušenosti a přístup k distribučním kanálům. 

„ValkaAI je pro nás dlouhodobý projekt. Budujeme technologický základ pro novou generaci zábavy. Pre-seed financování nám umožní přivést do vývoje špičkové specialisty, škálovat infrastrukturu a ověřit první konkrétní využití se silnými partnery,“ doplňuje Lokajíček. 

Startup má v současné době téměř 40 zaměstnanců včetně výzkumníků z Mety či Google DeepMind, což je divize pro výzkum AI tohoto technologického giganta. Firma už nyní působí globálně – své týmy má v Praze, San Franciscu i Dubaji. 

Venclík má navíc s ValkaAI velké cíle, jak popisoval už během loňského rozhovoru. „Chceme se stát nejlepší AI video firmou globálně,“ zmínil tehdy Venclík, který chce z firmy udělat jednoho z evropských jednorožců, tedy startupů s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů. 

