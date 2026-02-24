Konkurence pro Zárubu a Bosáka? Startup Vlastimila Venclíka získal stovky milionů a přichází s AI komentátory
- Vlastimil Venclík se po úspěchu se svou firmou Oddin.gg pustil do dalšího projektu.
- Jeho nový startup nesoucí opět jméno ze severské mytologie teď od investorů získal 12 milionů eur.
- Venclík chce s firmou změnit zábavní průmysl, zanedlouho plánuje představit první produkt.
Startupista Vlastimil Venclík začíná budovat nový projekt. Jeho Oddin.gg, který předpovídá výsledky e-sportových utkání a tato data poskytuje sázkovým kancelářím, se stal dvakrát po sobě nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední a východní Evropě. Nyní má jeho zakladatel další cíl.
Se svým novým startupem, který nese název ValkaAI podle postav valkýr z vikingské mytologie, chce pomocí umělé inteligence vytvářet videoobsah schopný komunikovat s uživatelem v reálném čase. „Dnešní zážitek je pořád z velké části lineární – něco si pustíte a díváte se. My věříme, že další krok bude o prostředí, které se vám přizpůsobí v reálném čase a kde můžete obsah nejen sledovat, ale také do něj vstupovat a ovlivňovat ho,“ říká Venclík, který je zároveň generálním ředitelem ValkaAI.
V dlouhodobém horizontu má být hlavním produktem platforma, která umožní firmám v zábavním průmyslu vytvářet digitální prostředí a AI avatary, se kterými budou uživatelé aktivně interagovat. Jako první chce startup letos uvést na trh AI komentátory pro sportovní a e-sportové přenosy. „Pustíte si třeba anglickou fotbalovou Premier League s českým komentářem, i když není zrovna nikde k dispozici,“ popisoval v loňském rozhovoru pro e15.cz Venclík. Komentátoři mají navíc mluvit jazykem, který je konkrétnímu divákovi blízký a který se přizpůsobuje jeho stylu sledování.
Jejich vydání se již blíží. „Máme už verzi na e-sport, konkrétně pro hru Counter-Strike. Také teď hledáme partnera, se kterým bychom vydali AI komentátora i na fotbalové mistrovství světa, které se koná letos v červnu a červenci,“ poodkrývá plány Venclík.
Mimořádná investice
Plány startupu, který s Venclíkem spoluzaložil Miloš Lokajíček, nyní zaujaly i investory. V pre-seed kole, tedy v tom prvním, mu poslali celkem 12 milionů eur, v přepočtu necelých 300 milionů korun. Investici vedl Rockaway Ventures, ke kterému se přidaly i J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners, fond Naše Česko a investor Petr Zámečník.
„Pro nás je zásadní osobnost zakladatele. Vlasta Venclík má jasnou vizi, hluboké technologické porozumění a už jednou prokázal, že dokáže vybudovat globální byznys i přitáhnout špičkové lidi kolem sebe. Právě proto věříme, že má ValkaAI šanci redefinovat, jakým způsobem lidé budou v budoucnu konzumovat sport, e-sport a další formy zábavy – a že se z toho může stát velká samostatná kategorie,“ vysvětluje generální partner Rockaway Ventures Petr Šmíd.
Množství získaných peněz je zároveň pro český startup, který je na počátku svého fungování a před uvedením produktu na trh, neobyčejně vysoké. „Tato investice je pro český startupový ekosystém mimořádná. Pro představu, ještě donedávna se za rekordní pre-seed investici v Česku považovaly částky kolem dvou milionů eur. ValkaAI tuto hranici posouvá hned několikanásobně,“ doplňuje Šmíd.
Venclík chtěl mít investici původně uzavřenou již loni, proces však nakonec nabral zpoždění. „Nešlo o žádný zásadní problém, spíš o to, že jsme chtěli kolo nastavit opravdu precizně. Když vstupuje nový investor, řeší se nejen kapitál, ale i řízení a struktura celé skupiny, opční programy a dlouhodobé podmínky. A protože to celé běželo přes Nizozemsko, byla s tím spojená výrazně větší míra byrokracie a formálních kroků, než jsme původně čekali. V důsledku to sice zabralo víc času, ale vedlo to k silnějšímu a stabilnějšímu nastavení pro další růst,“ komentuje.
Neskromné plány
Získané peníze chce firma využít na posílení výzkumného a produktového týmu, rozvoj základních technologií pro digitální postavy a AI komentátory schopné interagovat v reálném čase a na první komerční implementace ve sportu a e-sportu. V dalších měsících se chce zaměřit na vybudování jádra platformy, škálování výpočetní infrastruktury a realizaci pilotních integrací v segmentech, kde má ValkaAI největší zkušenosti a přístup k distribučním kanálům.
„ValkaAI je pro nás dlouhodobý projekt. Budujeme technologický základ pro novou generaci zábavy. Pre-seed financování nám umožní přivést do vývoje špičkové specialisty, škálovat infrastrukturu a ověřit první konkrétní využití se silnými partnery,“ doplňuje Lokajíček.
Startup má v současné době téměř 40 zaměstnanců včetně výzkumníků z Mety či Google DeepMind, což je divize pro výzkum AI tohoto technologického giganta. Firma už nyní působí globálně – své týmy má v Praze, San Franciscu i Dubaji.
Venclík má navíc s ValkaAI velké cíle, jak popisoval už během loňského rozhovoru. „Chceme se stát nejlepší AI video firmou globálně,“ zmínil tehdy Venclík, který chce z firmy udělat jednoho z evropských jednorožců, tedy startupů s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů.