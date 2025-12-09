Kijonková i Kania posílají peníze startupu, který cílí na zvířecí longevity. Chce zamířit za hranice Česka
- Český startup Vetstor, který vyvíjí platformu pro zdravotní péči domácích mazlíčků, získal v rámci investičního kola jeden milion eur.
- Peníze mu poslala mimo jiné investiční skupina JSK podnikatelky Simony Kijonkové nebo podnikatel a majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania.
- Investici chce startup použít mimo jiné na hlubší implementaci umělé inteligence a přípravu expanze.
Vetstor je prvním tuzemským startupem, který majitelům mazlíčků zprostředkovává digitální zdravotní dokumentaci zvířat. Založen byl teprve v letošním roce a díky spolupráci s veterinárními klinikami a ordinacemi dokáže „přeložit“ lékařské zprávy do srozumitelného jazyka nebo připomenout termín další návštěvy veterináře. Platforma poskytuje také poradenství, například k vhodné stravě nebo pojištění domácích mazlíčků.
„Péče o zvířata je pro mnoho rodin stejně důležitá jako péče o vlastní zdraví, ale v informacích a komunikaci mezi ordinací veterinářů a domovem je stále velká mezera. Vetstor ji pomáhá zaplnit a dává smysl jak z pohledu byznysu, tak z pohledu dopadu na každodenní život lidí a jejich zvířecích mazlíčků,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka a managing partnerka investiční skupiny JSK Investments. Kromě ní poslali startupu peníze v rámci nejnovějšího investičního kola třeba majitel fotbalového klubu Slovan Liberec Ondřej Kania nebo fond Purple Ventures.
„Naším cílem je, aby majitelé měli všechny důležité informace o zdraví svého mazlíčka na jednom místě a v jazyce, kterému rozumějí. Zároveň chceme veterinářům uvolnit ruce od administrativy, díky čemuž se mohou soustředit na samotnou péči. Investice nám umožní produkt dál rozvíjet a posílit roli prevence v péči o mazlíčky tak, aby se problémy zvířat řešily včas, a ne až ve chvíli, kdy už je zle,“ říká zakladatelka a generální ředitelka Vetstoru Lucie Brabcová.
Získaný milion eur, tedy přibližně 25 milionů korun, chce Vetstor využít k dalšímu rozvoji platformy. Plánuje nové funkce založené na umělé inteligenci a připravit se na zahraniční expanzi. Na první evropské trhy chce firma vstoupit v příštím roce.
Pro startup se jedná o druhou získanou investici. Letos na jaře získal na rozjezd první půlmilion eur (přibližně 12,5 milionu korun).