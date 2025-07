Ostravský Baník čeká na stadion

Miliardář Václav Brabec, majitel fotbalového klubu FC Baník Ostrava, zachránil klub před finančními problémy v roce 2016 prostřednictvím společnosti Pro Fotbal Property SE. Brabec podniká od začátku devadesátých let, kdy začínal s prodejem izolačních materiálů do Rakouska. Později se významně zapojil do dopravního sektoru v Moravskoslezském kraji, kde vytvořil holding CIDEM.

Brabec také fanouškům slibuje nový stadion, který by měl vyrůst na Bazalech ve Slezské Ostravě. Konkrétní návrhy zatím zveřejněné nejsou, koncem června ale mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná informovala o čtyřech finalistech.

Václav Brabec | Zdroj: Profimedia