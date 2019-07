Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky, objevuje je i projekt Nastartujte se | E15.cz

Od roku 2013, kdy byl zahájen grantový program Komerční banky „Nastartujte se“, v něm bylo oceněno 18 zajímavých společností. Jaké jsou firmy a lidé, kteří se do programu hlásí? Na to odpovídají letošní porotci programu Nastartujte se.

Jan Kubálek, manažer Komerční banky pro strategie retailového bankovnictví, k projektu Nastartujte se říká: „Program umožňuje propojit začínající podnikatele se světem velkého byznysu, s investory i s jejich budoucími zákazníky. Těší nás, že finanční i nefinanční podpora z naší strany umožňuje těmto záměrům urychlit vývoj, posílit marketing nebo expandovat na zahraniční trhy. Zpětná vazba od výherců nám dává motivaci, že má smysl v tomto úsilí pokračovat. Začínající podnikatelé jsou budoucností země a naší snahou je být pro ně silným a dlouhodobým partnerem nejenom tehdy, kdy se jim daří, ale i v horších časech.“

Lucie Spáčilová, výkonná ředitelka společnosti Performia, zase popisuje lidi, kteří se do projektu hlásí: „Slovo, které nejlépe vystihuje ty, kdo se do projektu hlásí, je nadšenec. Jsou to lidé, kteří ve svém životě narazili na něco, co je nadchlo a co se rozhodli přinášet svému okolí. Líbí se mi na nich, že svému projektu věří a že v něm pokračují, i když žádnou cenu nezískají. Ne všichni jsou stejně úspěšní, ale ti, kteří nepodnikají jen kvůli zisku, ale pro to, že opravdu chtějí zlepšovat věci kolem sebe, bývají nejvytrvalejší.“

Lenka Dvořáková, manažerka řízení úvěrového portfolia Komerční banky hodnotí kvalitu přihlášených projektů: „Možná by někdo očekával, že budu preferovat posouzení na základě perfektně zpracované finanční predikce projektu, ale… To, jestli bude začínající podnikatel úspěšný, je postaveno na propojení mnoha věcí. Vyzdvihnout chci dvě oblasti – zarputilost, nadšení a odhodlání dotáhnout věc do konce a dobrý nápad. To jsou společní jmenovatelé všech vítězných projektů. Pokud se podívám na poslední ročníky, tak je z tohoto pohledu mohu hodnotit jako úspěšné. Prosadili se všichni vítězové.“

Zdeněk Tomíček, zastupující předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a partner CEE Attorneys, hodnotí význam malých a středních podniků pro českou ekonomiku: „Tyto firmy jsou páteří každé správně fungující ekonomiky. V České republice tvoří 99 procent všech společností a zaměstnávají necelé dvě třetiny všech zaměstnanců. V případě krize brzdí pokles hospodářství a pomáhají udržovat, v rámci mezí, nezbytnou stabilitu.“

Jakub Křižka, CEO portálu iPodnikatel a vydavatel e-magazínu Starting UP, vysvětluje, jaká je největší chyba lidí, kteří se do podnikání pouštějí: „Jednou z největších chyb je jejich ostych mluvit o svých záměrech s lidmi, jednak z obavy konkurence a možnosti ukradení nápadu. Přitom zpětná vazba, kterou takto mohou sesbírat hned v zárodku svého podnikání, je neocenitelná. Může jim ukázat, jak ještě lépe zacílit na potřebu jejich potenciálních zákazníků, nebo naopak i skutečnost, že jejich služba třeba nebude tím, po čem by trh skočil. Je ale potřeba dodat, že smysl má především zpětná vazba od nezainteresovaného publika. Rodina a kamarádi vám nalijí čistého vína jen málokdy. Ukradení záměru pak zase není až tak jednoduché a navíc, pokud se jedná o opravdu unikátní věc, lze ji chránit průmyslovým vzorem, či patentem.

Lukáš Barták, CEO firmy Nexum Trilog, se pak zamýšlí nad tím, jak zakládání malých nových firem ovlivňují nové technologie: „Obecně si myslím, že díky technologiím mají lidé snadnější vstup do podnikání a snadnější cestu k zákazníkům. Třeba v oblasti e-shopů patří Česká republika k nejrozvinutějším zemím. Co lze z dnešního pohledu ale označit jako novou technologii, je na zvážení. E-shopy a weby jsou již standardem a do novějších technologií bych zařadil automatizaci a strojové učení, což je stále důležitější pro větší i malé firmy. Nejvíce se mění přístup k informacím, k nástrojům a službám, které mohou společnosti pro začátek využívat, a to formou měsíčních pronájmů. To jim snižuje náklady, a hlavně mohou dostat know-how, které by se jinak museli složitě učit. Ostatní činnosti může outsourcovat.“

