České startupy chtějí lobbovat za své zájmy, hájit je bude bývalý pirátský poslanec

Tuzemské a zahraniční firmy dlouhodobě prosazují své zájmy prostřednictvím zájmových organizací, jako je Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora nebo ICT Unie. Startupy dosud, až na výjimky jako Czech Founders, takto organizované nebyly, takže jen těžko ovlivňovaly legislativní a další dění, které má na jejich podnikání vliv. To by teď měla změnit vznikající Česká startupová asociace, kterou povede bývalý místopředseda Pirátů a poslanec Martin Jiránek.

Jiránek se už nějakou dobu věnuje prosazování zaměstnaneckých opcí na akcie, díky kterým by zaměstnanci startupů mohli získat kus firmy, a těžit tak například z prodeje nebo úpisu na burze. „Během těchto jednání jsem si uvědomil, že politici startupový svět až na výjimky neznají, nerozumí mu a nevidí jeho přínosy. Nevnímají ho jako důležitý,“ popsal Jiránek. „Naše asociace může změnit český startupový ekosystém. Mimo jiné proto, že můžeme změnit jeho vnímání ze strany politiků.“

Asociace má zastupovat zájmy českých startupů v dialogu s vládou, parlamentem a politickými stranami. Bude vytvářet analýzy a legislativní návrhy, vyjednávat s politiky a úředníky a předkládat jim konkrétní návrhy. „Poprvé budeme za celý startupový sektor mluvit jedním hlasem. Politici velmi málo vnímají roztříštěnou komunikaci a chtějí jednat se silným subjektem,“ nastínil Jiránek. „Politikům zatím nikdo nepřipravoval úderné a jednotné materiály,“ navázal Ondřej Krátký, zakladatel firmy Liftago.

Asociaci zakládají fondy Credo Ventures, Presto Ventures a Purple Ventures, právní kanceláře Sparring a Novalia, jihomoravská inovační agentura JIC, akcelerátor StartupYard, firmy Liftago, Keboola a Oddin a coworking Opero. S dalšími desítkami možných členů se jedná. „Jsme první asociace, která může zastupovat úplně všechny,“ popsal Vojtěch Roček, partner Presto Ventures. „Například na ministerstvech jsou velmi chytří lidé, se kterými doposud nikdo z naší scény nemluvil.“

Rozjezdu asociace hraje do karet i dění v EU. V Evropě rezonuje Draghiho zpráva volající po transformaci ekonomiky. Nastupující Evropská komise bude mít poprvé i eurokomisařku pro startupy, výzkum a inovace. A předsedkyně komise Ursula von der Leyenová tento týden uvedla, že se pokusí zavést takzvaný 28. režim, díky němuž by mohla vzniknout entita jednotné evropské firmy, tedy alternativa k americké Inc. Český stát tento režim zatím nijak neřeší. „Poptávku nicméně od startupů registrujeme. Není to specificky český, ale celoevropský problém,“ shrnul Ivo Denemark z CzechInvestu.

Některé změny, jako již zmíněné zaměstnanecké akcie, se asociace pokusí prosazovat ještě v tomto volebním období. Podporu jí už vyjádřili ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Hlavní cílem ale bude další volební období. „V Česku máme rok do voleb a strany tvoří volební programy,“ upozornil Jiránek.

Vedle uzákonění zaměstnaneckých akcií se asociace chce zaměřit zejména na odstraňování překážek, jež komplikují startupům život. Řešit chce témata jako práce na hlavní pracovní poměr versus OSVČ, revize švarcsystému, administrativa kolem zakládání firem, byrokracie svázaná s životním cyklem firem, ale také možnosti penzijních fondů investovat do startupů, přístup k veřejným datům a práci s nimi nebo hospodářská strategie pro rozvoj startupového ekosystému.

Česká startupová asociace se chystá spolupracovat s dalšími organizacemi z oboru, jako jsou Czech Founders sdružující zakladatele startupů, Česká fintechová asociace, Česká asociace andělských investorů (CBAA) a Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA).