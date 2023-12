Startup Keboola získal rekordní investici | e15.cz

Původně česká datová platforma Keboola získala 32 milionů dolarů v rámci investičního kola od amerického fondu Viking Global Investors. Ten má ve správě více než 42 miliard dolarů. Keboola touto investicí navazuje na předchozí kolo financování ve výši 5 milionů dolarů. V minulosti do ní své peníze vložili třeba šéf Rohliku Tomáš Čupr nebo Eduard Kučera z Avastu. V rámci investičního kola Series A jde o největší investici v regionu střední a východní Evropy v roce 2023.

Keboola propojuje a integruje firemní data do jedné komplexní služby, jde o takzvaný Data Stack as a Service. Nový přístup k datům nad nimi dává zákazníkům startupu plnou kontrolu prostřednictvím jediné platformy. „Ukazuje se, že Keboola je klíčovým odrazovým můstkem pro implementaci AI technologií v byznysovém prostředí,” říká šéf Kebooly Pavel Doležal.

Investice podle něj pomůže urychlit růst na trzích v Evropě a Velké Británii, firma by také v příštím roce ráda expandovala do Spojených států. K investici v rámci Series A se připojili všichni předchozí investoři, včetně Presto Ventures, Reflex Capital, TCF Capital nebo Behind Inventions. Startup podpořil také Damir Špoljarič s fondem Gi21 nebo Eduard Kučera z Avastu.

Významnými zákazníky Kebooly jsou společnosti a skupiny Publicis Groupe, Deloitte, Erste Group, BNP Paribas, Allegro a Rohlik Group. Roční tržby Kebooly se pohybují okolo 12 milionů dolarů a oproti loňskému roku vyrostla na téměř dvojnásobek. Kromě pokročilých datových řešení se Keboola používá i při výuce, například v rámci vzdělávací platformy Czechitas nebo na VŠE, kterým Keboola poskytuje své řešení už mnoho let zdarma.

„Veškerá naše data stojí na Keboole. Jejich řešení nám umožňuje rychle pracovat s daty napříč firmou, všem uživatelům usnadňuje byznysová rozhodnutí a umožňuje nám rychle zavádět nové technologie jako je AI,“ vysvětluje šéf Rohliku Tomáš Čupr a majitel TCF Capital, proč se opět rozhodl do startupu investovat.

Keboolu používá také investiční firma Presto Ventures. „Používají ji naše portfoliové startupy i firmy investorů do našich fondů. Takže když zakladatelé loni hledali první investici k nastartování globální expanze, nemohli jsme u toho chybět,” komentuje investici zakládající partner Presto Ventures Přemysl Rubeš.

TCF Capital se zaměřuje na investice do technologií, eCommerce, jídla a zdravého životního stylu. Vstup do Keebola proto byl naprosto logickým krokem a jasně se potvrzuje, že šlo o velmi zdařilou investici. TCF Capital aktuálně pracuje i na dalších velmi zajímavých investicích, které brzy představí.