Falešný boom? Předzásobený export nafoukl HDP, realita přijde později

V pátek revidoval ČSÚ odhad vývoje českého HDP za první čtvrtletí letošního roku, a to směrem nahoru. Namísto původního mezičtvrtletního růstu ve výši 0,5 procenta došlo k posunu na 0,8 procenta. To na první pohled vypadá velmi slušně. Druhý pohled ale naznačuje vliv jednorázových necyklických faktorů ovlivněných Donaldem Trumpem a jeho politikou.

K silnému růstu českého HDP výrazně přispěl růst objemu vývozů, který mezičtvrtletně dosáhl téměř tří procent. To bylo pravděpodobně odrazem snahy amerických dovozců předzásobit se evropským zbožím před spuštěním zvýšených cel. Ze stejného důvodu vzrostly mimochodem také celkové investice, a to především zásoby. Zde ale vliv na české HDP byl malý, protože jejich nemalá část pocházela z dovozu.

Za normálních okolností by toto předzásobení znamenalo silnější růst zahraničního obchodu (oproti běžnému stavu) v prvním čtvrtletí a opačný pohyb ve čtvrtletí druhém po zvýšení cel. Jenže aktuálně si američtí dovozci nemohou být jistí, že současná desetiprocentní cla nebudou za pár týdnů zvýšena. A stejně tak si evropští dovozci z USA nemohou být jisti, zdali na některé z dováženého zboží nebudou v blízké budoucnosti aplikována odvetná cla.

Proto vzájemný obchod běží dál a jeho zhoršení se tak odkládá pravděpodobně až dále do letošního roku. To mimo jiné ztíží práci jak statistikům, tak i analytikům, protože „zašumění dat“ se bude týkat delšího časového období, než se původně očekávalo.

Růst HDP, který by odpovídal cyklickému vývoji české ekonomiky během prvního čtvrtletí a očišťoval vliv předzásobení, by dle nás mohl být o několik desetin procentního bodu nižší (zhruba 0,4–0,5 procenta mezičtvrtletně). I to lze ale brát jako příznivý vývoj, zvlášť, když německá ekonomika pokračuje ve střednědobé stagnaci. Pro celý letošní rok čekáme růst českého HDP kolem dvou procent.