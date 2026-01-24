Strnad se v bohatství dotáhl na majitele Red Bullu. V růstu porazil i Elona Muska
- Michal Strnad a jeho CSG se díky IPO staly rekordmanem v mnoha parametrech.
- Na jaké světové zbrojní firmy se dotahuje a v čem porazil Elona Muska?
- Přečtěte si přehled deseti nejzásadnějších „nej“, která tento výjimečný burzovní debut přinesl.
Michal Strnad vstupem na burzu přepisuje nejen historii českého byznysu, ale boří i světové statistiky. Zapomeňte na ČEZ jako letitou jedničku korporátního trhu i na dosavadní vládce žebříčků miliardářů. Czechoslovak Group se stala nejhodnotnější tuzemskou firmou a její majitel je nyní oficiálně nejbohatším Čechem s majetkem přesahujícím půl bilionu korun.
Největší česká firma na burze
Už několik dní před primárním úpisem trhem jiskřily informace, že o akcie Czechoslovak Group (CSG) je enormní zájem. Když se tento týden přidal výplach akcií skupiny ČEZ, zazněly první spekulace, že Strnad má na to stát se velmi brzy národním šampionem. Během pátečního IPO byl tento frontální útok dokonán. Tržní valuace CSG činí přibližně 32 miliard dolarů, v přepočtu 776 miliard korun. Druhý ČEZ má dnes hodnotu 643 miliard korun.
Nejbohatší Čech
Podle žebříčku miliardářů magazínu e15 RICH LIST byl Michal Strnad na konci roku 2024 čtvrtým nejbohatším Čechem. První byla Renáta Kellnerová s odhadovaným jměním 393 miliard korun. Před Strnadem se umístili i Daniel Křetínský a Karel Komárek. Zbrojař se mohl pyšnit odhadovaným bohatstvím ve výši 239 miliard korun. Nyní se jeho majetek s rezervou přehoupl přes půl bilionu korun a pohybuje se ve vyšších stovkách miliard korun. Agentura Bloomberg ho odhadla na 37 miliard dolarů, tedy 764 miliard korun.
Třetí nejbohatší člověk světa do 40 let
Podle agentury Bloomberg je díky vstupu na amsterdamskou burzu Strnad třetím nejmajetnějším třicátníkem. Před ním se umístili pouze Lukas Walton, vnuk zakladatele amerického obchodního řetězce Walmart Sama Waltona, se jměním 49 miliard dolarů a Mark Mateschitz, jeden z dědiců největšího světového výrobce energetických nápojů Red Bull. Jeho bohatství podle agentury dosahuje 38 miliard dolarů.
Třetí největší světové IPO za posledních dvanáct měsíců
Ve srovnání se všemi globálními primárními úpisy akcií, které se uskutečnily od začátku roku 2025, se CSG podle Yahoo Finance umístila na třetím místě z hlediska získaných peněz. S celkovým výtěžkem 3,8 miliardy eur tato investice zastíní i ty nejpropagovanější technologické primární úpisy společností jako CoreWeave (1,4 miliardy dolarů), Klarna (1,4 miliardy dolarů) či eToro (620 milionů dolarů). Před ní zůstávají pouze dvě další společnosti, čínský výrobce baterií CATL (5,3 miliardy dolarů) a americká zdravotnická společnost Medline (6,3 miliardy dolarů).
Historicky největší zbrojní IPO
Americká agentura Bloomberg dále připomněla, že CSG dokázala zrealizovat největší primární úpis akcií, kterého kdy jakákoliv zbrojní firma dosáhla. Alespoň pokud počítáme firmy, které jsou takřka plně orientované na obranný průmysl.
Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada vstoupila na burzu v Amsterodamu, její akcie v úvodu výrazně zpevnily. |
Nejrychleji rostoucí firma z hlediska příjmů ve zbrojním segmentu
V prosinci loňského roku, tedy ještě před IPO, vydal Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru žebříček stovky největších zbrojních firem světa podle tržeb. Strnadova firma se umístila na slušném 46. místě. Zaujala však něčím jiným. Meziročně jí tržby čistě ve zbrojním průmyslu vzrostly o neuvěřitelných 193 procent, čímž se stala vůbec nejrychleji rostoucí firmou z žebříčku. Druhá nejrychleji rostoucí společnost SpaceX Elona Muska v tomto segmentu rostla „jen“ o něco málo více než o sto procent.
🎧 Business Club:CSG se letos může stát jedním z největších úpisů akcií v Evropě, říká Pfeiler z Cyrrusu
Největší IPO v Evropě za posledních dvanáct měsíců
Loni na evropské parkety zamířilo mnoho zajímavých firem, výdělkem se ale žádná CSG ani nepřiblížila. Nejúspěšnější byl poskytovatel monitorovaných bezpečnostních služeb a alarmů pro domácnosti a malé firmy Verosure, který vybral 3,2 miliardy eur.
Největší amsterdamské IPO od roku 2006
Agentura Reuters upozornila, že jde o největší zalistování na amsterdamské burze od roku 2006, kdy na tamní burzu vstoupila globální investiční skupina KKR Private Equity.
Největší české IPO v historii
Dosud největší české IPO předvedla firma New World Resources (NWR), do níž patřila těžební firma OKD. V roce 2008 její majoritní vlastník Zdeněk Bakala úpisem akcií získal 1,6 miliardy eur. To je však jen polovina sumy, kterou nabral Strnad.
Čtrnáctá největší zbrojní firma na světě z hlediska tržní valuace
Díky vstupu na burzu Strnad předstihl takové zbrojařské ikony jako třeba německou Heckler & Koch nebo americkou AeroVironment. Podle dosud ještě neaktualizovaného žebříčku companiesmarketcap.com má Czechoslovak Group s hodnotou přes 37 miliard dolarů před sebou ještě několik blízkých souputníků, například i švédský SAAB. První desítka je ale zatím vzdálená.