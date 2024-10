Superholding Amalar drží nově v PPF kontrolní podíl 78,74 procenta. Součástí familly office není Petr Kellner mladší, syn zesnulého podnikatele Petra Kellnera z prvního manželství, který drží svůj zhruba desetiprocentní podíl ve skupině PPF napřímo.

V superholdingu Amalar, jak svou family office rodina Kellnerových nazývá, vznikl poradní sbor, v jehož čele usedl bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Radit se správou aktiv bude také bývalá vedoucí partnerka EY Magdalena Souček, ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc, profesor chirurgie na univerzitě Yale Bohdan Pomahač nebo investor a transakční právník Tomáš Otruba, který je současným partnerem Renáty Kellnerové. Celková hodnota spravovaných aktiv a akcií nebyla zveřejněna. Magazín e15 však loni odhadl jmění rodiny na zhruba 360 miliard korun, což by z Amalar Holdingu dělalo největší family office v Česku.

Pojem family office nemá přesný český ekvivalent, i z toho důvodu je tento pojem intuitivně spojen spíše se zahraničím. Ve skutečnosti však lze trend budování rodinných kanceláří pozorovat i v Česku a podle firem, které správu takových subjektů nabízejí, těchto organizací bude přibývat – zejména s tím, jak bude růst počet miliardářů, ale také proto, že se generace nejzkušenějších českých byznysmenů blíží staršímu věku. Dnes v Česku podle investiční společnosti EMUN existují nižší desítky rodinných kanceláří, přičemž řada rodin o své organizaci z různých důvodů záměrně neinformuje.

„K tomu existuje řada family office, které definici takových organizací plně nenaplňují, ale de facto se tak chovají,“ říká Petr Laštovka, zakladatel a výkonný partner EMUN. Jako plnohodnotné rodinné kanceláře vnímá ty, které mají ucelený tým investičních, právních a daňových odborníků a poradců.

Mezi ty nejznámější v Česku patří společnost R2G Oldřicha Šlemra, někdejšího spolumajitele České gumárenské společnosti, a zakladatelů antivirové společnosti Avast Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. R2G dnes vlastní například globálního výrobce netkaných textilií PFNonwovens a kapitálově vstoupila také do logistické společnosti Zásilkovna. Zároveň vlastní a rekonstruuje pražský hotel InterContinental.

V případě, kdy se do jedné kanceláře spojí více rodin najednou, jde o multi-family office. Jejich výhodou jsou úspory z rozsahu, sdílení nákladů, a také zajímavější investiční příležitosti díky větší finanční síle. Podobnou formu správy majetku zvolilo například i trio BPD, tedy byznysmeni Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský, kteří zbohatli na prodeji společnosti Czech Coal (dříve Mostecká uhelná společnost) a dnes podnikají v chemickém průmyslu, zdravotnictví, zelené energetice nebo například v developmentu.

Family Office Co to je? ◼ Platforma, která profesionálně spravuje majetek rodiny. Může jít také o více rodin. Kromě účetnictví, právních služeb, správy filantropických aktivit, investic do vzdělávání dětí a dalších více servisních služeb se často stará také o dynamičtější investice typu nákup firem. ◼ Family office nespravuje cizí majetek, proto nepodléhá regulaci úřadů jako jiné na finančním trhu působící instituce typu investičních fondů, fondů soukromého kapitálu a dalších. Pro koho se hodí? ◼ Budovat kompletní vlastní single family office se podle EMUN vyplatí klientům s majetkem přesahujícím vyšší jednotky miliard korun, ideálně více než 10 miliard korun. Vzorové portfolio ◼ Typické portfolio family office má převahu dlouhodobých růstových aktiv. ◼ Veřejně obchodované nebo private equity akcie reprezentují více než polovinu portfolia. Reálná aktiva jako například nemovitosti dalších 15 procent, hedgeové fondy sloužící zejména k diverzifikaci potom zaujímají dalších 10 až 15 procent a podíl dluhopisů se pohybuje kolem 10 procent. Složení se mění v čase i podle vývoje ekonomického cyklu. Odlišnosti lze pozorovat i na základě velikosti family office.

Strategie family office ale neodpovídá naturelu každého investora. Obecně jsou jejich správci konzervativnější, což znamená, že riskují méně, než kdyby spravovali investiční společnost či fond. Zároveň se zaměřují na co možná nejdelší investiční horizont, protože je s rodinnými kancelářemi úzce propojeno i nástupnictví.

„Pod jednou střechou organizace se typicky řeší nejen správa investic, ale i správa multigeneračního předávání majetku, tedy náležitosti závětí, rodinných trustů, nadací a podobně,“ konstatuje Laštovka s tím, že běžné investiční společnosti se tímto mezigeneračním vypořádáním obvykle nezabývají.

Počet firem v portfoliu, a stejně tak i množství transakcí je pro family office druhořadý. Dokládá to i relativně menší investiční aktivita dalších českých kanceláří – například společnosti Consillium druhého bývalého spolumajitele České gumárenské společnosti Tomáše Němce, nebo Odyssey 44 Martina Kúšika, který byl do roku 2014 spojen s Pentou. Zatímco první investuje převážně do výrobců sportovního vybavení, druhý zejména do realit. K většímu počtu transakcí je nenutí investorům slíbené zhodnocení ani investiční horizont, jak je u fondů obvyklé.

„Na rozdíl od běžných klientů fondu, investiční společnosti nebo banky řěší zákazník family office komplexní alokaci aktiv. Potřebuje tedy konsolidovat veškeré své investiční pozice tak, aby mohl efektivně řídit rizika,“ vysvětluje rozdíly Laštovka.

S tím souhlasí i Martin Houda, šéf family office BPD partners. „Family office je vhodná platforma pro dlouhodobý investiční horizont. Jde nám o navýšení hodnoty majetku jeho zakladatelů, a k tomu navíc poskytujeme právní, účetní a další servis rodinám zakladatelů. Žádná jiná platforma ani fond nic podobného neumožňuje,“ dodává Houda.