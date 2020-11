TikTok si získává stále větší pozornost | E15.cz

Skupina jejích sledovatelů neboli followerů je podle informací samotné sociální sítě dvakrát větší, než jakou má na TikToku americký herec Will Smith, třikrát větší než Dwayne Johnson, přezdívaný The Rock, a čtyřikrát větší než americké zpěvačky Selena Gomez nebo Ariana Grande.

Jim i mnoha dalším nabízí TikTok, který vznikl sloučením několika služeb do své nynější podoby v roce 2018, stále zajímavější možnosti výdělku. Cest k tomu, jak si mohou hvězdy vydělávat peníze přes tuto síť, je podle serveru Theverge.com několik.

Buď mohou do svého obsahu zařadit reklamy, nebo využít možnosti živého vysílání – pokud mají nad tisíc sledujících – a čekat, jestli jim někdo ze sledujících pošle speciální obrázek, skrze který jim zašle určitou finanční částku. Tento způsob pak dárcům těchto obrázků zaručuje, že vysílající bude dělat tyto „livestreamy“ i nadále.

Zároveň celý TikTok začíná postupně nabízet i koordinovanější možnost investovat do platformy reklamní peníze. To začíná zajímat více firem a značek – a to i v Česku.

Podle některých odhadů se celkový počet uživatelů TikToku blíží miliardě. V Česku je to podle agentury Httpool, která má exkluzivitu na zastupování TikToku vůči reklamním partnerům, přes milion uživatelů. Nejvíc sledujících mezi tuzemskými účty má nejspíš Ondy Mikula (8,8 milionu) následovaný dvojicí Viral Brothers (2,2 milionu).

Například pánský magazín ForMen, patřící stejně jako server E15.cz pod vydavatelství Czech News Center, má svůj tiktokový účet necelé dva měsíce. A i za takto krátkou dobu se u jednoho z videí se podařilo nasbírat přes dvacet tisíc zhlédnutí.