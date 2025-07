Kdo se nejrychleji zadlužuje? Deset zemí světa, které v poslední dekádě zamířily do dluhové pasti

9. Surinam

Zadlužení v roce 2015: 41,2 % HDP

Zadlužení v roce 2025: 86,6 % HDP

Surinam se v poslední dekádě dostal do hluboké hospodářské a měnové krize. Veřejný dluh vzrostl z 41 % na 87 % HDP, inflace explodovala a měna ztratila velkou část své hodnoty. V roce 2020 země přestala splácet své závazky a musela vyjednávat o restrukturalizaci dluhu s Mezinárodním měnovým fondem i s jednotlivými věřiteli, včetně Číny.

Právě čínsko-americké soupeření sehrálo významnou roli – podle deníku The New York Times byl Surinam jedním z prvních případů, kdy se geopolitické napětí mezi Pekingem a Washingtonem promítlo do záchranného financování. Spojené státy tlačily na to, aby Čína přijala úlevy, což jednání zpozdilo. Nakonec se Surinamu podařilo dohodnout s většinou věřitelů a stabilizovat ekonomiku, ale země se stala názorným příkladem, jak se malé státy mohou stát rukojmím globální rivality.

Zdroj: Profimedia.cz