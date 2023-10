Trosky satelitů Starlink by mohly někoho zabít, varuje úřad | e15.cz

Americký úřad pro dohled na letectvím Federal Aviation Administration (FAA) má obavy ze satelitů Starlink. Instituce se domnívá, že satelity při svém pádu do atmosféry kompletně nehoří a jejích úlomky by mohly na Zemi někoho zabít.

Družice Starlink byly navrženy jako „demisable“, což znamená, že při opětovném vstupu do zemské atmosféry téměř kompletně shoří. V důsledku toho by pro nás měly představovat nanejvýš minimální riziko. FAA je však jiného názoru. Ve své nedávno zveřejněné zprávě pro Kongres tvrdí, že do roku 2035 by průlet atmosférou naší planety mohlo přečkat zhruba 28 tisíc úlomků Starlinků ročně.

Při takovém množství se prý pravděpodobnost toho, že některý z padajících úlomků v průběhu roku nešťastnou náhodou někoho zabije, zvyšuje na celých 61 procent. Riziko zasažení letadla pak činí 0,07 procenta.

SpaceX se proti dotyčným závěrům ostře ohradila. Mimo jiné argumentuje tím, že tato „hluboce chybná“ analýza, jejíž provedení FAA zadala neziskové Aerospace Corporation, je založena na 23 let staré studii NASA, jejíž autoři se navíc zaměřili na satelity vyrobené z úplně jiných materiálů.

„Skutečnost, že FAA zprávu Aerospace prostě přijala, a to bez dalších otázek či přezkumu, vyvolává obavy ohledně technické způsobilosti FAA zodpovědně posuzovat a regulovat v této oblasti,“ uvedla Muskova společnost.

SpaceX dosud vypustila přes pět tisíc satelitů Starlink. Firma tvrdí, že už 325 jich navedla do atmosféry k záměrnému zničení a na zemi se nenašel jediný úlomek satelitu.

Článek vyšel na VTM.cz>>>