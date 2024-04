Je tomu čtrnáct let, co Apple vydal svůj první iPad, čímž společnost vstoupila do nového segmentu trhu, který tím v podstatě i založila. Díky velkému displeji podnítila posun ve způsobu konzumace obsahu, ale i práce na cestách. Loni však Apple nevydal tablet jediný, letos oproti tomu očekáváme kompletní omlazení celého portfolia.