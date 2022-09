Apple bude nejnovější iPhony 14 kromě Číny vyrábět také v Indii | E15.cz

Americký technologický gigant Apple spustí linky na výrobu své vlajkové lodi v podobě iPhonu 14 také v Indii. Oznámil to bez bližších podrobností. Do Indie na základě odhadu analytiků banky JPMorgan přesune ještě letos pět procent své globální produkce nejnovějšího modelu. Do roku 2025 by v Indii mohla vznikat až čtvrtina všech iPhonů. Nastává tak poměrně zásadní obrat ve výrobní strategii společnosti, která své klíčové produkty vyráběla až dosud výhradně v Číně.