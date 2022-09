Apple iPhone 14 je v prodeji. Má ale smysl do něho investovat? | E15.cz

Apple chvátá. Ve středu 7. září představil iPhony 14 a 14 Pro, hned v pátek 9. na ně spustil předprodej a dnes, tedy 16. září jdou do ostrého prodeje. Ani letos se to neobešlo bez mírné kontroverze. Základní model totiž nepřináší nic moc nového, modely 14 Pro se pak konečně zbavují výřezu. Vše je ale o poznání dražší.

Abychom byli přesní, ne všechny modely si už dnes budete moci koupit. Pokud si činíte nárok na iPhone 14 Plus, tedy novinku, která v portfoliu nahradila modely mini, tak ten bude dostupný až od 7. října. Na trh tak aktuálně jde trio telefonů v podání iPhonu 14, 14 Pro a 14 Pro Max. Jenže má smysl o nich uvažovat, nebo popřípadě čekat na větší základní model?

Na rozdíly si vezměte lupu

Ekonomická situace, silný dolar, přetrvávající čipová krize a všechno další zapříčinilo, že Apple nás s cenami nové řady nejpopulárnějšího smartphonu světa nepotěšil, protože ty jsou napříč Evropou i o 30 % vyšší než za oceánem. Starší generace nezlevnily a ty nové se svou cenou posadily ještě nad ně. Těch novinek přitom příliš nepřinášejí, takže nejeden si klade otázku, jestli má koupě novinky smysl, nebo jestli by neudělal lépe s nějakou ze starších generací.

Pokud pomineme barvy, tak iPhone 13 od iPhonu 14 prakticky nerozeznáte. Mírně se sice změnily proporce šasi a velikost fotomodulu, to ale pouhým okem nepoznáte. Displej má stejné parametry, co loni, čip dostal jen jedno grafické jádro navíc, poskočila alespoň paměť RAM a to ze 4 na 6 GB. Toto by však mělo přinést alespoň o hodinu delší výdrž baterie. Fotoaparáty se papírově zlepšily zejména s ohledem na noční focení, ale jsou pořád 12MPx a modely s přídomkem Pro je jasně válcují. Oproti starší generaci přibyl akční režim s novou stabilizací videa, ale satelitní komunikaci a detekci dopravní nehody v tuzemsku osloví pravděpodobně málokoho.

Prezentace funkce detekce dopravní nehody:

Důvodů pro koupi iPhonu 14, který v Apple Online Store vyjde v základu na 26 490 korun, je opravdu málo, obzvlášť když loňská generace stojí 22 990 korun, a i na ní si můžete užívat všech předností iOS 16, které vyšlo v pondělí 12. září (podporují ji ještě i iPhony 8 z roku 2017, i když už s mírně omezenými funkcemi). Smysl koupě základní řady dává spíše v modelu Plus, který konečně nabídne větší úhlopříčku displeje (6,7 palců), a která je tak shodná s tou u modelů Pro Max. Jenže za větší displej si také připlatíte, kdy cena 29 990 korun není zrovna nijak lidová a s loňskou generací patřila vybavenějšímu modelu iPhonu 13 Pro.

Dynamic Island přebije vše ostatní

Jiná situace se může jevit v případě koupě iPhonů 14 Pro. Ty totiž bodují alespoň třemi zásadními věcmi – konečně se naučily mít stále zapnutý displej, zbavily se výřezu a mají skutečně vylepšenou sestavu fotoaparátu. Na první pohled tedy vypadají jinak, i když se ani u jejich šasi nic nezměnilo. Jenže právě výřez, který byl jejich hlavním předmětem kritiky, je definitivně nahrazen prostorem, ve kterém uživatel najde nejen čelní kameru ale také senzory nutné pro biometrické ověřování tváře.

Apple tento prvek nazývá Dynamic Island a přidal mu i funkčnost zajímavé interakce se systémem, který jednoduše baví a točí se kolem něho většina marketingových materiálů. Nudí-li vás tedy pořád stejné iPhony, jejichž přední strana se od uvedení iPhonu X v roce 2017 prakticky nezměnila, zde máte odpověď. Navíc umí Always On, tedy stále zapnutý displej, který uživatelé Android zařízení dobře znají už tolik let a dosud jim bylo jedno, že jejich telefony nepadaly na obnovovací frekvenci displeje 1 Hz. Jenže Apple se prostě bál nároků na baterii. Tu mají ostatně novinky opět o něco delší, právě i díky pokročilejšímu čipu.

Co umí Dynamic Island?

To, že pak Apple vylepšil fotoaparáty, není překvapením. Dělá tak každou generaci, a letos poprvé od iPhonu 6S, tedy iPhonu představeném v roce 2015, poskočilo rozlišení širokoúhlého fotoaparátu na více jak 12 MPx, konkrétně tedy na 48 MPx. Apple tak rezignoval na vysvětlování, že fotografie není o počtu megapixelů ale velikosti senzoru a každého jednoho pixelu, a i když samotný senzor opět zvětšil, zákonitě jednotlivé pixely zmenšil.

Čtyři okolní se ale sloučí do jednoho, takže ve finále pořád dosáhne svého (léta už to tak dělá i konkurence). Připravte se ale na to, že jestli budete fotit do profesionálního formátu ProRAW, bude mít jedna fotografie klidně i přes 80 MB. A to vám základní 128GB úložiště brzy nebude stačit.

Poskočil i výkon, který nově zajišťuje A16 Bionic vyráběný 4nm technologií, a který na poli výkonu mobilních čipů nemá konkurenci. Ostatně jak Apple ukazuje i u základní řady, nemá ji ani loňský A15 Bionic. Jenže s tím vším poskočila také cena. 6,1“ iPhone 14 Pro začíná na 33 490 korunách, tedy tam, kde loni začínal vyšší model. Ten letos vyjde na 36 990 korun.

Jak to vidí ve světě

Je zřejmé, že Dynamic Island udá trend budoucí podoby i dalších řad. To, co je tedy nyní žhavá novinka, bude Apple postupně ladit v dalších a dalších generacích. Ostatně nyní je také třeba, aby jej přijali vývojáři aplikací třetích stran a odladili mu své tituly. Ty od Applu s ním tedy komunikují příkladně, na ostatní si budeme muset počkat, což také může hrát do karet všem váhavým – je to žhavá novinka, která vypadá efektně, ale plného potenciálu funkce se dočkáme až s postupem času.

Majitelé loňských generací nemají příliš důvodů přecházet a zbytečně utrácet. Apple navíc jede „trojletky“, takže velký posun v designu se dá očekávat právě na příští rok. Když představil iPhone X, vydržel nám jeho zaoblený design ještě po řady XS a 11, pak přišla dvanáctka s ostře řezanými stranami, kterou následovala loňská a letošní generace stejného vzhledu. Jestli se však Apple příští rok odváže, ví samozřejmě jen on sám.

Jisté je, že i napříč technologickými magazíny nezní přílišné nadšení. The Verge nazval iPhone 14 jen iPhonem 13S, Engadget kritizuje Apple za ignorování vylepšování displeje u základních modelů, The Wall Street Journal si zase stojí za názorem, že než si koupit iPhone 14, tak si raději připlatit za model Pro nebo ušetřit v případě koupě iPhonu 13. Upřímný pohled pak přinesl The Washington Post, který doslova říká: „Apple iPhone 14 je lepší než iPhony, které mu předcházely. Ale budete se muset podívat opravdu, opravdu blízko, abyste si toho vůbec všimli.“

Můžeme se klidně přiklánět k názoru, že Apple ztratil svou vizi a kašle na inovace, možná ale jen nemá čas věnovat se iPhonům naplno, protože se nadechuje před uvedením svého prvního ohebného zařízení. Anebo jen prostě ví, že i s nulovými inovacemi prodá svých iPhonů desítky milionů a vysoká marže je to, o co mu jde nejvíce. Otázka do pranice je, jak dlouho mu to bude procházet, když jsou zde draví čínští výrobci poskytující maximální výbavu za přijatelnou cenu, anebo Samsung s jeho ohebnými smartphony, které dospěly už do jejich čtvrté generace.

Reklama Samsungu publikovaná v USA:

Minimálně takový 6,7“ Galaxy Z Flip4 s cenovkou 27 490 korun může být největším konkurentem nudných iPhonů 14. Sama společnost kolem toho ostatně vyvolává vlnu kontroverze, kdy na domácí půdě Applu publikuje reklamy, které si z této poslední dobou velice konzervativní společnosti otevřeně utahují. Novinky Applu můžete koupit v jeho oficiálním Apple Online Store nebo u tuzemských APR, od dnešního dne tedy nejen on-line, ale i fyzicky.