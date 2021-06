ARBES Technologies vytváří řešení budoucnosti pro bankovní a finanční sektor | E15.cz

Český dodavatel IT systémů už 30 let vytváří řešení pokrývající veškeré systémové potřeby středoevropských organizací v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, leasingu a zdravotnictví. Dnes je ARBES Technologies stále významným dodavatelem informačních systémů poskytující novou platformu pro bankovní a finanční sektor.

ARBES Technologies do svých řešení vkládá dlouhodobé a praktické zkušenosti z vývoje a nastavení digitálních bankovních a investičních služeb. Svými produkty pokrývá poptávky po bankovních core systémech a komplexních řešeních nejen pro kapitálové trhy ale i pro leasingové společnosti či zdravotnické organizace. Portfolio řešení společnosti ARBES Technologies je odborné veřejnosti známé a v jednotlivých segmentech dobře saturované, především na tuzemském trhu. V rámci změn i v tradičně celosvětovém konzervativním bankovním a finančním sektoru, jako i v rámci trendového neodvratného vývoje, vytváří další vlastní IT řešení pokrývající veškeré systémové potřeby velké i malé finanční organizace v rámci střední Evropy.

Autor: istock

Nové řešení ARBES Technologies pro bankovní a finanční sektor vychází z principů microservice architektury a modularizace (organizace platí jen za to, co opravdu potřebují a využívají), event-base choreografie a integrace (zjednodušení a zrychlení propojení systémů), kontejnerizace a automatizace nasazování nových verzí na vlastní nebo cloudovou infrastrukturu (vyšší rychlost nasazování nových služeb a změn) a snadného škálování výkonu (infrastruktura je automaticky přizpůsobována potřebám a zátěži byznysu). Velkou výhodou je, že celé řešení ARBES Technologies je nezávislé na platformě, tedy je jedno v jakém cloudu bude provozováno nebo jakou databázovou platformu bude využívat. Variantu si zvolí sama organizace. Ta jistě ocení i to, že velkou devizou řešení je možnost její koexistence se současnými systémy. Případně snadné postupné a bezrizikové převádění jejich agend do platformy ARBES Technologies.

Finanční či bankovní organizace, které chtějí využít platformu ARBESU – od klientských aplikací až po účetnictví – si snadno celý systém naparametrizují a mohou používat bez zdlouhavého vytváření či úpravy na míru a hardcodingu. Zejména nastavení lokálních specifik je velkou bariérou a nevýhodou praktického využití nabízených SaaS cloudových řešení v bankovnictví. Ostatně to je důvod, proč se na zahraničních trzích podobná cloudová řešení jen těžko uplatňují.

Hlavní součásti řešení ARBES Technologies:

Moduly pro bankovnictví

Moduly pro investice

Moduly pro leasing

Moduly pro on-boarding, řízení rizik, správu elektronických dokumentů atd.

Účetnictví a reporting

Digitální platforma (integrační služby, podpora front-endů a digitálních kanálů)

Klientské aplikace a portálová řešení

Platforma od ARBES Technologies reflektuje současné, a hlavně budoucí neodvratné trendy IT řešení finančních organizací s důrazem na to, snadno vytvořit pouhou parametrizací řešení na dálku. Organizace dokonce nemusí mít ani vlastní IT oddělení. Zároveň se však pečlivě dbá na to, aby se nestalo velkým monolitickým řešením. I proto je rozděleno do několika modulů kvůli vyššímu výkonu a dostupnosti, z důvodu snadné vyměnitelnosti a také kvůli nižšímu provoznímu riziku.

S vybranými klienty v roce 2021 ARBES Technologies nastartoval a dokončí projekty plné clouderizace svých systémů investičních služeb. Nedílnou součástí této změny je vývoj a nasazení nových samostatných modulů. Podobnou cestou se vydává v oblasti bankovnictví – tento rok plánuje spustit novou digitální platformu. „Jde o nezbytnou součást našich aplikací, ale může být nasazována samostatně v případech, kdy si banka chce vyvíjet svoje uživatelské aplikace sama a digitální platformu využít pouze pro napojení bankovních systémů,“ říká závěrem Michal Houštecký, ředitel společnosti ARBES Technologies.