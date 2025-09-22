Brýle Tonyho Starka? Meta ukázala nové Ray-Bany s displejem ve skle
Meta ve spolupráci s Ray-Banem a Oakleyem představila novou generaci chytrých brýlí. Poprvé je vybavila displejem a přidala ovládání gesty. Kromě toho uvedla i jednodušší modely, které umí fotit, přehrávat hudbu a vydrží několik hodin na jedno nabití, píše Živě.cz.
Meta znovu navázala spolupráci s ikonickými značkami slunečních brýlí a do jejich modelů vložila kamery i počítač s umělou inteligencí. Mark Zuckerberg na konferenci Connect odhalil hned několik novinek.
Meta Ray-Ban Display: posun k další generaci
Největší pozornost vzbudil model Meta Ray-Ban Display, který představuje dosud nejvyspělejší chytré brýle na trhu. Konceptem připomínají legendární Google Glass, ovšem s modernějším pojetím – místo kamer v obroučkách a mikrofonů s reproduktory v nožičkách mají přímo ve skle průhledový displej na pravé straně.
Ten otevírá zcela nové možnosti ovládání. Kromě zvukové odezvy dokáže uživatelům zobrazovat náhled z fotoaparátu, příchozí zprávy, fotografii volajícího, navigační pokyny, živé překlady nebo seznam skladeb.
Metě se podařilo do skla integrovat minidisplej s rozlišením 600 × 600 px s úhlovým rozlišením 42 ppd, což překonává všechny VR brýle na trhu. Displej je umístěný trochu na straně, aby nepřekážel ve výhledu, ale uživatel na něj musí schválně trochu zašilhat. Má široké rozmezí jasů (30 až 5000 nitů), aby byl vždy čitelný. Zároveň ale z vnější strany propustí jen dvě procenta světla, takže okolí neuvidí, na co se koukáte.
Na těle pak najdeme ještě dva reproduktory, šest mikrofonů, 12Mpx foťák a uvnitř je 960mWh akumulátor, který brýle udrží při životě až šest hodin. Spolu s dobíjecím pouzdrem pak vydrží až 24 hodin. Úložiště pojme 500 fotek nebo 100 třicetisekundových videí.
Displej by ale byl polovičním řešením, kdyby se nedal přímo ovládat. Firma proto přišla s náramkem Meta Neural Band, který pomocí elektromyografie zachycuje elektrickou energii svalů a dokáže naměřené hodnoty rozlišit tak, že rozpozná hned několik gest, jež se provedou rukou. Ovládání díky EMG elektrodám má být jemnější a přesnější než akcelerometry a gyroskopy v chytrých hodinkách. Pohyb zápěstí a prstů bude fungovat pro listování nabídkami, klikání, ale Meta ukázala také psaní pohybem prstu.
Brýle Meta Ray-Ban Display společně s náramkem se už začaly prodávat od 799 dolarů (20 tisíc korun s DPH). K dispozici jsou ve dvou barvách, několika velikostech a s podporou dioptrických skel.
Sluneční brýle s foťákem
Vedle brýlí s displejem firma uvedla také druhou generaci Ray-Ban Meta. Lákají na dvakrát delší výdrž (8 hodin) a vyšší kvalitu videa. Stojí 379 dolarů, v prodeji ale zůstane i levnější první generace. Ray-Ban jsou dostupné ve třech designech Wayfarer, Skyler a Headliner.
Kromě Ray-Banu začala Meta letos spolupracovat i s konkurenčním výrobcem Oakley. Od června jsou dostupné Oakley Meta HSTN, které mají totožné funkce jako Ray-Ban Meta 2, liší se pouze vzhledem. Stojí od 399 dolarů.
Včera ale přišly ještě sportovní Oakley Meta Vanguard, které cílí na běžce, cyklisty a jiné sportovce. Spolupracují se Stravou a Garminem. A kromě designu se liší i tím, že mají kameru s širším úhlem záběru, takže mohou sloužit i jako alternativa ke GoPro a dalším akčním kamerám. Ovšem s horší kvalitou záznamu, stabilizace a celkově kratšími klipy. Vanguard stojí od 499 dolarů.