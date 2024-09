Hasičský mercedes zaparkovaný na pozemku u lesa na svém hřbetu nenese cisternu, ale… ano, dřevostavbu. Domeček pětičlenné rodiny a psa Sheldona. Tohle auto stejně jako nápis „Fuji Nomads, if not now, then when“ na červené kapotě krásně vystihuje Marii-Christine a Matěje Stráníkovy a jejich přístup k životu. Rozhodli se žít na cestě, a to s odvahou, bez kompromisů a omluv, že to kvůli něčemu nejde.