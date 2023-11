Byty v Praze nezlevní, říká Kunovský | e15.cz

Byty v Česku by mohly být levnější. Má to ale několik podmínek. Tou hlavní je zrychlení stavebního řízení. V pořadu Hráči o tom promluvil Dušan Kunovský. Majitel Central Group, největší stavební společností rezidenčního bydlení v Česku, která bude příští rok už 30 let na trhu. A jak je to s právem na bydlení a kdo zbohatne na prodeji nových bytů? I na to se ptala moderátorka Vera Renovica v nejnovějším rozhovoru s tím, který není tolik vidět, ale přesto ovlivnil život řadě lidí.