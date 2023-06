Credo Ventures a hvězdy Silicon Valley investují do umělé inteligence | e15.cz

Fond Credo Ventures znásobil svoji sázku do Poláky založeného londýnského startupu ElevenLabs zabývajícího se prvky umělé inteligence (AI). Češi se připojili k novému investičnímu kolu series A ve výši 18,5 milionu dolarů vedeného veterány ze Silicon Valley. Credo Ventures už do slibného projektu vstupoval jako hlavní investor v prvním kole.

Vedoucími investory series A jsou slavný fond Andreessen Horowitz, bývalý ředitel strojového učení v Applu Daniel Gross a Nat Friedman, jenž založil GitHub a následně ho za 7,5 miliardy dolarů prodal Microsoftu. Fond Credo Ventures se připojil jako spoluinvestor, přesnou částku nekomentuje.

Český fond si ElevenLabs vyhlédl už v prvotním, takzvaném pre-seed investičním kole. Letos v lednu v rámci něj působil jako hlavní investor, když startupu pomohl získat dva miliony dolarů. Brzké vstupy do startupů investorům obvykle zajišťují nejlepší podmínky. Podobně například Credo Ventures investoval do rumunské společnosti UiPath, ze svého vkladu po vstupu firmy na newyorskou burzu získal miliardy.

ElevenLabs hned v březnu vypsal kolo seed, kde hráli hlavní roli Gross a Friedman. Pro startup už jde o třetí letošní investici, což koreluje s aktuálním rychlým rozvojem kolem AI. Firma byla založena teprve loni.

Ještě rychleji na to jde francouzský startup Mistral AI. Ten funguje teprve měsíc a minulý týden získal 113 milionů dolarů, což je největší seed kolo v evropské historii. Mistral má nabídnout konkurenci službě ChatGPT od OpenAI.

ElevenLabs vyvíjí software, který dokáže převádět psaný text na mluvené slovo. Jde o koncept podobný službám jako Midjourney nebo Dall-E schopným z textového zadání generovat obrázky. Londýnská technologie zvládá vytvářet klonované a syntetické hlasy nebo zcela nové intonace, zvolit si lze věk, pohlaví, akcent a další aspekty hlasu. Software cílí například na tvůrce obsahu, média, reklamní agentury a další.

„Naším dlouhodobým cílem je udělat každý obsah přístupný v jakémkoli jazyce a jakémkoli hlase,“ shrnul výkonný ředitel a spoluzakladatel ElevenLabs Mati Staniszewski. Tento Polák vystudoval Imperial College v Londýně, následně pracoval pro BlackRock a Palantir a nyní v Británii podniká. Podobně jako například Čech Michal Máslík, který po Imperial College v Londýně rozjel úspěšný zdravotnický startup Circadia a získal na něj prostředky od Jeffa Bezose či Billa Gatese.

Za Credo Ventures se o investici do ElevenLabs stará jeden z partnerů fondu Maciek Gnutek. Ten sídlí v domovském Polsku a k ElevenLabs se dostal i díky tomu, že zakladatelé jsou jeho krajané. Credo Ventures se nejenom po úspěchu s UiPath snaží působit jako aktivní fond ve střední a východní Evropě.

„Platforma ElevenLabs má přes milion uživatelů a více než deset let zvuku vygenerovaného přes AI,“ popsal Gnutek s tím, že v přípravě jsou velké obchody s korporátními zákazníky. Mezi ně patří třeba herní vývojáři Paradox Interactive, kteří mohou generátor hlasu používat místo zdlouhavého a nákladného dabingu postav.

Do stejné oblasti postupně vstupují další hráči. Společnost Meta před pár dny zveřejnila zdarma dostupný nástroje Voicebox, který po textovém zadání rovněž předloží mluvenou nahrávku. Zatím je ale služba časově omezena.

Strojové zpracování hlasu není nový obor, nyní ale díky rozvoji specializovaných čipů a dalších aspektů může akcelerovat. Brněnská společnost Phonexia už několik let vyvíjí opak toho, co dělají ElevenLabs – její software umí analyzovat mluvené slovo, přepisovat ho do textu a hledat v něm třeba emoce. Používá se v call centrech nebo při vyšetřování. Mezi zákazníky patří Telefónica, T-Mobile, Innogy a další.