Computex v Tchaj-peji: Nová řada monitorů MSI PRO láká na 120Hz obnovovací frekvenci

Velkou výhodou těchto monitorů je možnost uchytit Mini PC na zadní stranu monitoru a propojit ho s ním. Díky funkci MSI Power Link se váš počítač zapne vždy ve spojení s monitorem a nemusíte tak řešit to, že by se vám k PC špatně dostávalo. MSI slibuje také elegantní řešení rámečku monitoru, díky kterému by mělo být i propojení více monitorů vedle sebe bez rušivých elementů. Z monitoru se tak v zásadě stává velký výkonný All-in-One stroj, disponující nejen mini počítačem, ale také dvojitým monitorem pro pohodlnější práci.

Technické parametry Zobrazení: 25/27 palců, IPS panel, rozlišení 1920 x 1080 pixelů, 1ms (MPRT), HDR Ready, technologie Eye-Q Check a EyesErgo

25/27 palců, IPS panel, rozlišení 1920 x 1080 pixelů, 1ms (MPRT), HDR Ready, technologie Eye-Q Check a EyesErgo Obnovovací frekvence: 120Hz s technologií anti-flicker

120Hz s technologií anti-flicker Design: minimální rámečky kolem obrazovky díky PerfectEdging, upravitelný stojan s podporou MSI Mini PC

minimální rámečky kolem obrazovky díky PerfectEdging, upravitelný stojan s podporou MSI Mini PC Zvuk: vestavěné 2W reproduktory, integrovaný mikrofon

vestavěné 2W reproduktory, integrovaný mikrofon Video: Full HD webkamera Konektivita: HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a, USB-A 2.0, USB-B 2.0, podpora MSI Power Link

Na zadní straně najdeme také dva 2W reproduktory, které dále minimalizují potřebu jakýchkoliv externích přídavků pro plnohodnotné fungování. Model MP271APE2 navíc k výše zmíněným funkcím přidává ještě Full HD webkameru i s mikrofonem, která vám tak v kompaktním balení nabídne i možnost obstarat jakýkoliv meeting bez dalších přídavných zařízení. Tento monitor ve spojení s Mini PC dokáže pokrýt všechny potřeby, které můžete mít pro běžné fungování v kanceláři.

Pětadvacetipalcová verze modelu PRO MP252 E2 dorazí na trh již v červenci. Větší monitor PRO MP271AP E2 s úhlopříčkou dvacet sedm palců a zabudovanou kamerou zatím přesné datum uvedení na trh nemá.