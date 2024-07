Kvantové počítače mohou být oproti těm tradičním mnohonásobně rychlejší, k výpočtům totiž používají atomy. Ty se nacházejí ve více stavech zároveň, v takzvané superpozici, a navíc se vzájemně ovlivňují. Zatímco běžný stroj pracující se dvěma stavy 0 a 1 musí informace odbavovat jednu po druhé, kvantová mašina to zvládne naráz. To, co by běžný počítač zpracovával desítky let, by kvantový protějšek mohl umět třeba za hodinu.

„Kvantové výpočty bychom mohli využít k dekódování složitých chemických procesů potřebných k výrobě levných hnojiv a k rozpoutání druhé zelené revoluce. K vytvoření superbaterie, která umožní vznik slunečního věku, nebo k návrhu reaktorů jaderné fúze pro výrobu čisté, bezpečné a obnovitelné energie. Může dokonce odhalit ďábelsky obtížné skládání proteinů, které je základem dosud nevyléčitelných nemocí,“ shrnuje se v knize Kvantová revoluce, jež nedávno vyšla v češtině.