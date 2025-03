Trump zastavil Rádiu Svobodná Evropa financování. Musk dříve označil stanci za šíleně levicovou

Ve svém rozhodnutí Trump nařizuje několika agenturám včetně USAGM, která financuje zmíněné stanice, aby omezily svou činnost „v největším rozsahu dovoleném platným zákonem“. V dokumentu se uvádí, že úřady mají omezit svou činnost jen na rozsah požadovaný zákonem. Omezení zdůvodňuje redukcí federálního úřednického aparátu.

Agentura Reuters uvedla, že se seznámila s dopisy, ve kterých USAGM oznamuje ukončení financování stanicím RFE/RL, která v současnosti vysílá do zemí ve východní Evropě, či Radio Free Asia, která se zaměřuje například na vysílání do Číny či Severní Koreje. O ukončení financování informují i některá další média, například agentura AP či rozhlasová stanice NPR.

Deník The New York Times napsal, že velká část zaměstnanců stanice Hlas Ameriky dostala od vedení oznámení, že jsou na „administrativních překážkách“. To znamená, že nemají chodit do práce, ačkoliv pobírají plnou výši platu. Podle NPR se to týká prakticky všech zaměstnanců stanice. Stejnou informaci přinesla i organizace Reportéři bez hranic, která se stanicí spolupracuje. Novináři Hlasu Ameriky řekli deníku The New York Times, že krok ohrožuje chod stanice, která vysílá od roku 1942.

Už začátkem února vyzval na své sociální síti X k zastavení činnosti Hlasu Ameriky a v Praze sídlícího RFE/RL nejbohatší muž světa a Trumpův důvěrník Elon Musk. Média financovaná americkou vládou označil za šíleně levicová a kritizoval jejich placení z peněz amerických daňových poplatníků.

„Ano, zavřete je. Evropa je nyní svobodná (nepočítáme-li dusivou byrokracii). Nikdo je už neposlouchá. Jsou to jen radikální levicoví blázni, kteří si povídají sami se sebou a přitom utrácejí miliardu dolarů ročně z peněz amerických daňových poplatníků,“ napsal Musk na X v odpovědi Trumpovu zmocněnci pro speciální mise Richardu Grenellovi.

Ten podle influencera v oblasti podnikání Maria Nawfala prohlásil, že „Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky platí američtí daňoví poplatníci a jsou plné krajně levicových aktivistů“. „Je to pozůstatek minulosti. Vládou placená média nepotřebujeme,“ dodal Grenell.