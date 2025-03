Desítka zemí, které Trump nejvíce popudil: cla, pohrůžky, slovní přestřelky a bojkoty amerického zboží

3. Mexiko

Symbolem Trumpových vztahů s Mexikem se stala zeď. | Profimedia

Vztahy Mexika se svým severním sousedem byly komplikované už za první Trumpovy administrativy, kdy se americký prezident rozhodl vybudovat na společné hranici zeď. A od prvního dne jeho návratu do funkce jsou opět extrémně napjaté. Bílý dům se s Mexikem opakovaně pře o cla a jeho prezidentka Claudia Sheinbaumová neváhá hrozit odvetnými opatřeními. „Nemůžeme se vzdát naší suverenity a náš národ nemohou ovlivňovat rozhodnutí cizích vlád. V takovém případě budeme vždy okamžitě jednat,“ prohlásila před pár dny.

Obyvatelé země přitom oslavují prezidentku za to, že dokázala Trumpa už dvakrát přimět k odkladu cel a komentátoři o ni hovoří jako o vycházející politické hvězdě, která zvládla to, co představitelé jiných zemí ne. Mexiko ale muselo učinit ústupky a vyslat na hranici další tisíce vojáků, kteří mají bránit pašování fentanylu do USA a nelegální migraci. Jenže země bude s nějvětší pravděpodobností nadále čelit silnému americkému tlaku. Mexičany popudilo i to, že se Trump rozhodl přejmenovat Mexický záliv na Americký.