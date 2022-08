Google Play vyřadil Trumpovu síť Truth Social | E15.cz

Aplikace Truth Social byla spuštěna v únoru, kdy ji začal nabízet virtuální obchod s aplikacemi App Store od firmy Apple. Zpočátku ji provázely problémy. V Google Play, odkud se stahuje naprostá většina aplikací pro telefony s operačním systémem Android, však není dostupná.

Generální ředitel Truth Social Devin Nunes už dříve označil Google za monopol. Minulý týden uvedl, že rozhodnutí, zda bude aplikace dostupná, závisí na Google Play. Ten tvrdí, že je na firmě Truth Social, aby dodržovala jeho pravidla.

„Dne 19. srpna jsme Truth Social upozornili na několik porušení standardních pravidel,“ řekl BBC mluvčí Googlu. Dodal, že podmínkou pro uvedení jakékoliv aplikace v Google Play je, že musí mít účinné systémy pro hodnocení obsahu vytvářeného uživateli. Google nabídl provozovateli platformy Truth Social radu, jak problém vyřešit. Truth Social na žádost BBC o komentář neodpověděla.

Sociální síť Truth Social je často popisována jako platforma „svobody projevu“. Aby bylo možné ji stáhnout do většiny telefonů na světě, musí ji schválit Apple a Google. Síť však zdaleka není místem neomezené svobody projevu, píše BBC. Ve skutečnosti má mnoho pravidel o tom, co se tam psát může, a co ne. Ve svých podmínkám má dlouhý seznam věcí, které lze a které naopak nelze zveřejnit. Kritici ale tvrdí, že má problém s dezinformacemi a nenávistnými projevy.

Platformu založil bývalý prezident Donald Trump a právě Truth Social je místem, kde zveřejňuje své příspěvky. Trumpovi byl po loňských výtržnostech jeho příznivců v americkém Kapitolu zakázán přístup na sítě Twitter a Facebook.