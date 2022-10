Google představil Pixel 7. Cena a specifikace nového telefonu | E15.cz

Celá akce byla pojmenována jako Made by Google 22, a pokud jsme na jaře viděli softwarové novinky společnosti, nyní zákonitě musely přijít ty hardwarové. Protože ale společnost s postupem času vypouštěla do éteru drobné informace, jednalo se v případě telefonů a hodinek vlastně jen o formalitu. To, co jsme totiž nevěděli přímo od Googlu, uveřejnili různí leakři. Opět to potvrzuje, že utajit něco v dnešní době je téměř nemožné. Ví to Apple, ví to i Samsung.

Video: Záznam události Made by Google 22 >>>

Celou událost odstartoval Senior Vice President Googlu Rick Osterloch, a to ve Williamsburgu v Brooklynu a za přítomnosti přítomných novinářů. Nejednalo se tedy o virtuální událost, na kterou poslední dobou spoléhá především Apple. Google se toho ostatně nebál ani při Google I/O. Podoba události nicméně byla víceméně klasická, kdy reklamní videa střídalo představování dalších produktů a jejich funkcí s postupným střídáním řečníků.

První pohled na Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 a Pixel 7 Pro

Přídomek „Pro“ se mezi výrobci elektroniky stále více etabluje jako označení toho nejlepšího. Jedinou výjimkou je v podstatě Samsung, který u telefonů používá označení Ultra, i když i jeho sluchátka a hodinky už Pro jsou. Pixel 7 Pro disponuje 6,7“ QHD+ displejem typu LTPO, jehož adaptivní obnovovací frekvence zvládne rozsah mezi 10 a 120 Hz. Konkurence je dál, a to i v podobě iPhonů 14 Pro, které začínají už na 1 Hz. Google zapracoval i na jasu, kdy novinka „svítí“ o 20 % více než loňský model. Skleněný panel je však jen Gorilla Glass Victus, konkurenční špičky, jako třeba Samsung Galaxy S22 Ultra, disponují již jeho další generací s dodatkem plus.

Video: Google Pixel 7 Pro a Pixel 7 >>>

Google mírně přepracoval prostor pro jeho kamery, jejichž uspořádání je v rovném výstupu, čímž se jasně odlišuje od iPhonů, telefonů Galaxy i jiných, protože je tento prvek poměrně originální, a hlavně zajistí to, že se vám zařízení nebude kvůli celému modulu kolébat na rovné ploše. Je zde 50MPx hlavní snímač se světelností f/1,85, 12MPx ultraširokoúhlý s úhlem záběru 114 stupňů a f/2,2 a 48MPx teleobjektiv s 5× přiblížením a f/3,5. Nechybí LED ani čelní kamera v průstřelu displeje, která má přece jen atypické rozlišení 11,1 MPx a f/2,2.

Společnost to už podruhé zkouší se svým vlastním čipsetem, který pojmenovala jako Tensor G2 a který by měl být až o 60% výkonnější, stejně tak bezpečnější a energeticky úspornější. Je osmijádrový a je postaven na 4nm výrobním procesu. Nechybí ani TPU (Tensor Processing Unit) pro strojové učení a bezpečnostní koprocesor Titan M2. Je však přítomno jak ověření uživatele za pomoci skenu obličeje, tak to otiskem prstů na displeji. 3D skener obličeje, jako byl u Pixelů 4, ale pořád není a asi už nikdy nebude, Google si však od své nové technologie hodně slibuje, přítomností skenu otisku prstu mu ale stejně tak pořád úplně nevěří. I když je čip Tensor G2 jen drobnou evolucí, pořád má velký potenciál. Google si jej totiž designuje sám, takže následuje cestu Applu. Ten má své iPhony se svým systémem iOS i hardwarem, o což se tedy už druhý rok snaží i Google – mít svůj telefon, s vlastním hardwarem i operačním systémem Android. Ten obsažený je samozřejmě Android 13.

Zajímavé je, že Google svým Pixelům nabízí jen 3 roky aktualizace systému. Samsung svým telefonům Galaxy umí přitom dát 4 roky hlavních aktualizací Androidu.

Operační paměť je poměrně velkorysá, protože v případě 128 i 512GB paměťové verzi je ta doprovozena 12GB RAM. Cena v USA startuje na 899 dolarech, iPhone 14 Pro je tak o celých 100 dolarů dražší. Problém je ale v tom, že Google má oficiální distribuci jen na 17 trzích, mezi které Česká republika nepatří. Hardware Googlu u nás však dostupný je, to ale v rámci šedého dovozu. O hit se nicméně s největší pravděpodobností jednat nebude. Může za to právě nejen omezený počet zemí, kde Google oficiálně funguje, ale i to, že podle poslední analýzy IDC se telefonů Pixel prodalo od roku 2016 jen na 30 milionů kusů. Pro srovnání – Apple loni dosáhl mety dvou miliard prodaných iPhonů, i když toto číslo sbíral už od roku 2007. Na dostupných trzích už jsou předprodeje k dispozici, ostrý start prodeje začíná 13. října.

Menší z dua telefonů nese označení Google Pixel 7 a má 6,3“ displej, který má fixní 90Hz obnovovací frekvenci, což je oproti špičce sice slabé, ale s ohledem, že jej Google míří proti iPhonu 14, je vlastně i tak lepší. Základní letošní novinka Applu totiž umí jen 60 Hz. Zvládne maximální jas 1400 nitů a obsahuje i čtečku otisků prstů. Oproti Pro modelu jsou dostupné varianty se 128 nebo 256GB pamětí doprovozené 8GB pamětí RAM. Primární fotoaparát je 50MPx, ultraširokoúhlý 12MPx, teleobjektiv chybí, přední kamera je dokonce o rozlišení 10,8MPx, ale i ona zvládne nové odemykání obličejem. I zde je srdcem zařízení čip Tensor G2. Cena je pak stanovena na 599 dolarů.

Google Pixel Watch

První chytré hodinky Googlu mají o poznání hladší design jak Galaxy Watch4 nebo Watch5 Samsungu, spíše jde o takové „kulaté“ Apple Watch, a to i protože mají na pozici třetí hodiny otočnou korunku. S řešením Applu ale soupeřit nebudou, protože jsou určeny do ekosystému Androidu. Dosud měly jistou exkluzivitu na použití systému Wear OS 3 právě hodinky Samsungu, kterým může novinka Googlu trochu zatopit. Jen dodejme, že použitý operační systém vyvíjely společnosti ve vzájemné kolaboraci, a proto na něho měl jihokorejský výrobce jistou exkluzivitu.

Pixel Watch mají průměr 41 mm, tloušťku 12,3 mm, sklo je vlastní 3D Gorilla Glass od společnosti Corning a má být odolné proti poškrábání. U korunky najdete ještě jedno tlačítko. Použitý materiál je recyklovaná nerezová ocel, řemínky jsou proprietární, tedy originální, řešené podobně jako u Apple Watch. Senzory na spodní straně nepřetržitě detekují srdeční frekvenci nositele v sekundových intervalech, sledují spánek, měří okysličení krve a snímají EKG. Jsou uspořádány vodorovně a Google o nich říká, že je jde o dosud nejpřesnější měření srdeční frekvence od Fitbitu (který koupil a jeho technologii tak používá).

Video: Google Pixel Watch >>>

Nechybí minuty aktivních zón (AZM) ani skóre spánku, nouzové SOS volání, akcelerometr, výškoměr, senzor okolního světla, kompas a gyroskop. Google také v příštím roce přidá podporu pro detekci pádu, kterou už nějaký čas můžete znát z řešení Applu. Voděodolnost je typická, tedy 5 ATM (50 metrů). Nevadí jim tedy déšť, pocení ani povrchové plavání. Udávaná výdrž je 24 hodin, nabíjejí se, jak je to ostatně u chytrých hodinek zvykem, magneticky.

Použitý čip je Exynos 9110 SoC, za kterým stojí Samsung a jehož výkon bude velkou otázkou, protože byl vydaný už v roce 2018. Ten je spárován s koprocesorem Cortex M33 a 2GB RAM s 32GB úložištěm. Standardní konektivita zahrnuje Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC pro platby a GPS. Operační systém je Wear OS 3.5. Google hodinkám také dává více jak tucet originálních ciferníků o různých

stylech s různými zobrazovanými komplikacemi. Cena startuje na 349 dolarech, LTE verze vyjde na 399 dolarů. Pokud jde o evropské trhy, měly by ceny být 379 EUR a 429 EUR. I zde již předobjednávky začaly a distribuce bude probíhat od 13. října.

Sympatické, ale to je tak všechno

Snaha Googlu je poměrně sympatická, je ale třeba brát ohledy na to, že se primárně jedná o softwarovou společnost, která hardware vydává zejména proto, aby si na něm vyzkoušela své operační systémy. Nedá se tedy předpokládat, že zaznamená nějaké masivní tržní úspěchy. Nakonec v rámci události došlo i na inovovanou řadu tabletů Pixel, které se však dočkáme až příští rok. Součástí bude i poměrně unikátní dokovací stanice, protože Google chce stále rozvíjet ekosystém rodiny Nest, kterou mimochodem založil bývalý zaměstnanec Applu Tony Fadell přezdívaný za otce iPodu a Google ji v roce 2014 koupil za 3,2 miliardy dolarů.