iPhone 16e recenze: Pro někoho nuda, pro jiného uspořených sedm tisíc

Apple iPhone 16e je netradiční telefon. Apple ho představil netradičně během února a dal mu netradiční pojmenování. I když se řadí do rodiny iPhonů 16, má mnoho kompromisů. Jenže tyto kompromisy vám dokážou ušetřit sedm tisíc korun.

Právě o 7 000 Kč je 128GB iPhone 16e levnější oproti 128GB iPhonu 16. Pokud se podíváme na v Apple Online Store ještě oficiálně prodávaný iPhone 15, je novinka levnější o 3 000 Kč. Z logiky věci tak musel Apple krátit. Použil starší šasi s horším displejem, odebral jeden fotoaparát a jedno grafické jádro. K tomu ale přihodil Akční tlačítko a neuvěřitelnou výdrž.

Starý a pořád dobrý design

Po stránce vzhledu je vhodné srovnávat iPhone 16e spíše s iPhonem 14. Je tomu proto, že novinka má stejné rozměry a stejný použitý displej. Na váze ale ztratila pět gramů. Rám tedy není tak zaoblený, jak ho nastavily až iPhony 15, displeji chybí Dynamic Island, ale je tu zmenšená podoba výřezu pro přední kameru a technologie Face ID, kterou Apple představil s iPhony 13. Odolnost nicméně pořád vyhovuje IP68 podle normy IEC 60529, takže telefon zvládne tlak vody v hloubce šesti metrů hloubce po dobu 30 minut.

iPhone 16e rozměry a váha: 146,7 × 71,5 × 7,8 mm, hmotnost 167 g

iPhone 16e displej: 6,1palcový OLED Super Retina XDR, rozlišení 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec, maximální typický jas 800 nitů, špičkový HDR jas 1 200 nitů

Je to vlastně klasický 6,1“ iPhone, na kterém vás jeho podoba nemá moc čím překvapit. To, že se tu šetřilo, ukazuje i výběr z možných barev, kdy jsou k dispozici jen dvě – černá a bílá. Druhá řečená je ale jistě zajímavější, protože našedlý broušený hliník velice příjemně doplňuje tu celočernou přední plochu. Bílá záda pak vypadají skutečně elegantně. Zpracování je na té nejvyšší možné úrovni.

Je otázkou, jak moc vadí absence Dynamic Islandu. Je to sice líbivý prvek, ale od iPhonu 14 Pro nepříliš využitý vývojáři třetích stran. Ve finále mnohým i vadí více, jak výřez, protože mezi ním a horní hranou telefonu je ještě malý proužek pixelů zobrazující obsah, což ruší zejména při sledování videí. Mohli bychom si stěžovat na poněkud silnější rámečky displeje, ale tady nerecenzujeme vlajkový telefon, nýbrž vyšší střední třídu.

Protože i loňské iPhony 16 mají jen 60Hz fixní obnovovací frekvenci displeje, nedá se nic víc čekat ani tady, není ale za to důvod kritizovat. Navíc těm, kteří budou na iPhone 16e přecházet, to pravděpodobně vadit nebude. Není to telefon určený pro předchozí majitele iPhonů 13 Pro a novějších Pro verzí, které už mají adaptivní obnovovací frekvenci do 120 Hz. Sám Apple ostatně iPhone 16e srovnává s iPhony SE 2. a 3. generace, či iPhony 11 a 12/12 mini. Stroje jsou určené spíše těm, kteří vlastní ještě starší zařízení a nechtějí utrácet za vybavenější modely.

Díky za akční tlačítko

Když jsem zmínil, že iPhone 16e designově vychází z iPhonu 14, jsou zde přece jen jisté změny. První je USB-C port, který nahradil Lightning. Toho se musel Apple zbavit, aby mohl své nové iPhony prodávat v EU. Škoda to není, pro zákazníka je to spíš výhra. Opletený kabel najdete v balení, to už ale obsahuje jen sadu brožur a nástroj na vyndání SIM. Ta druhá je specifikace eSIM, můžete zde ale mít i dvě aktivní eSIM (a žádnou fyzickou).

Dalším rozdílem je, že Apple u iPhonů 15 Pro změnil přepínač zvonění/ticha Akčním tlačítkem. Loni v září jej dostaly i iPhony 16 a 16 Pro a nyní tedy také iPhone 16e. A je to rozhodně dobře. Místo jedné funkce tu máte širokou paletu toho, k čemu ho můžete využít. Může to být svítilna, aktivace fotoaparátu, otevření specifické aplikace nebo třeba vizuální inteligenci.

Ta ale spadá do sady Apple Intelligence, která se do EU dostane až někdy v dubnu s aktualizací podporovaných iPhonů na iOS 18.4, přičemž z počátku nebude umět česky. Pro využívání AI Applu tak budete muset používat zařízení v anglickém jazyce, což je poměrně velké omezení. Apple ale Akčním tlačítkem a jeho funkcionalitou spojenou s vizuální inteligencí poměrně umě obešel absenci Ovladače fotoaparátu, tedy novinky, kterou dostaly a zatím mají jen iPhony 16.

Pro Ovladač fotoaparátu není v iPhonu 16e logicky místo. Za prvé by to telefon zbytečně prodražilo a za druhé nemá takové možnosti focení, jako modely řady iPhonů 16 a tak by vlastně postrádal většího smyslu.

Fotoaparáty jsou jen dva

Fotoaparáty tu jsou totiž jen dva – jeden vpředu a jeden vzadu. Ten přední kopíruje možnosti toho v iPhonech 16, kdy neumí jen filmařský režim a QuickTake video ve 4K při 60 fps v Dolby Vision HDR. U autoportrétů vás tedy iPhone 16e nebude nijak zásadně omezovat. Narazit můžete až u hlavní kamery.

iPhone 16e fotoaparáty:

Přední: 12MPx TrueDepth kamera, clona ƒ/1,9, Smart HDR 5 pro fotky

12MPx TrueDepth kamera, clona ƒ/1,9, Smart HDR 5 pro fotky Zadní: 48MPx Fusion, clona ƒ/1,6, optická stabilizace obrazu, 1× a 2× optický zoom

V rámci odtučňovací kúry tu Apple odstranil ultraširokoúhlý fotoaparát. Ten ostatně neměly žádné odlehčené iPhony, ať už se bavíme o iPhonu XR nebo iPhonech SE. Nedá se ale říct, že by to zas tak vadilo. Pokud jste pro novinku cílová skupina, možnost fotit ultraširokoúhlé fotografie rozhodně oželíte, abyste díky absenci další technologie ušetřili své finance.

Bude vám to ale vadit, pokud chcete fotit makro a portréty zvířat. Portréty lidí sice fotit můžete, protože ty algoritmy korektně rozpoznají, domácí mazlíčky a objekty ale už nikoli. Neužijete si také prostorových fotografií a videí, ale jestliže nevlastníte Apple Vision Pro, je to asi ten nejmenší detail. Chybí tu také fotografické styly nejnovější generace, které Apple představil s iPhony 16, jsou tu tak jen ty předchozí. Ani to ale není nijak rozhodující, zejména pokud fotíte spíš momentky. U videa přijdete o Filmařský a Akční režim i Makro a prostorové video. Co tu ale z iPhonů 16 zůstává, je nová funkce Audio Mix redukující zvukový šum na pozadí.

Apple prezentuje hlavní fotoaparát jako 2 v 1 a do jisté míry má pravdu. Protože má 48MPx rozlišení, dokáže fotit na 1× a 2× přiblížení z důvodu, že k tomu má jeho senzor dostatek pixelů. Není to ale stejných 48 MPx, které najdete v iPhonu 16. Senzor je celkově menší, proto také tolik nevystupuje nad záda zařízení. Má sice optickou stabilizaci obrazu, nemá ale tu s posuvem snímače. To má vliv na fotografie za pohybu a ve zhoršených světelných podmínkách.

Na základní přiblížení nebudete mít s fotkami problém. Mají dostatek detailů, ostrosti, podává věrné barvy. Dvojnásobné přiblížení ale není žádný zázrak. Pokud si prohlížíte fotky jen na displeji telefonu, bude vám to jedno, při zvětšení ale už vidíte, jak se ve složitějších scénách slévají barvy a rozmazávají kontury. S ubývajícím světlem o to více. Jenže s iPhonem 16e si nekupujete ten nejlepší fotomobil. Pokud budete fotit na 1× přiblížení, budete s výsledkem vždy spokojeni. Navíc si můžete nastavit, aby měly výsledné fotografie velikost 24MPx a tím i více detailů.

Špičkový výkon

Apple dal do iPhonu 16e čip A18, který ale není ten stejný, který je v iPhonech 16. Chybí mu totiž jedno grafické jádro. Oproti předchozím iPhonům je to ale i tak jasný nárůst ve výkonu, zejména pokud ho budete srovnávat s iPhony 14 a staršími. Např. oproti iPhonu 12 je výkon CPU a GPU o 50 % rychlejší, oproti iPhonu SE 3. generace je to o 40 %. Na novince tedy není sebemenší problém rozjet i ty nejnáročnější AAA hry, které v App Storu najdete, navíc s podporou ray tracingu, tedy technologií sledování paprsků světla.

iPhone 16e čip: A18, 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry, 4jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine

A18, 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry, 4jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine Konektivita: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6

Protože je tu přítomna Apple Intelligence, má iPhone 16e 8GB paměť RAM, i když tuto hodnotu společnost oficiálně nikde a u iPhonů také nikdy neuvádí. Stejnou hodnotu má i řada iPhonů 16 a iPhony 15 Pro. Je to ostatně podmínka proto, aby v telefonu fungovala AI Applu. Je to i jasná výhoda novinky oproti iPhonům 15 a starším, kteří mají v tomto prostě smůlu.

Baterie iPhone 16e trhá rekordy

Podle Applu to má být 6,1“ iPhone s vůbec nejdelší výdrží. Může za to mírně zvětšená kapacita jeho baterie, efektivní čip ale také zcela nový vlastní modemový čip C1. Ten tady Apple použil vůbec poprvé namísto toho od Qualcommu, a to proto, aby se na této společnosti zbavil jisté závislosti. Navíc vlastní řešení namísto toho nakupovaného má také vliv na cenu (pro zákazníka v tom dobrém slova smyslu).

Přehrávání videa: Až 26 hodin

Až 26 hodin Přehrávání streamovaného videa: Až 21 hodin

Až 21 hodin Přehrávání zvuku: Až 90 hodin

Např. iPhone 12 zvládnul přehrávat video po dobu 17 hodin, iPhone SE 3. generace 15 hodin. Nárůst je to tedy značný, když si vezmete, že se jedná o poměrně malý telefon. Varianty iPhonů s přídomkem Max (od 13 Pro Max) ho ale samozřejmě pořád přebijí. Apple u novinky zmiňuje i rychlé nabíjení, kdy se na 50 % kapacity dostanete za 30 minut. To jsou ale poměrně běžná čísla.

Je tu také bezdrátové 7,5W nabíjení, které třeba iPhony SE nikdy neměly. Bohužel ale chybí MagSafe, čili magnety kolem cívky pro bezdrátové nabíjení, které telefon ideálně ustaví na bezdrátovou nabíječku, nebo díky kterým můžete iPhone přichytit na množství držáků, stejně jako k iPhonu přichytit třeba stativ nebo peněženku. Logicky tu tak není ani standard Qi2 s 15W bezdrátovým nabíjením.

Apple toto obhajuje tím, že pokud jde o budgetový telefon, zákazníci nebudou chtít za MagSafe příslušenství utrácet. Navíc pokud na něho přejdou majitelé iPhonů 11 a SE, tak ti dosud MagSafe stejně používat nemohli. Je ale zavádějící, že Apple iPhone 16e srovnává i s iPhony 12, tedy tou generací, která MagSafe přinesla jako první. Právě toto je jedna z těch větších pih na kráse jinak ideálně vyváženého telefonu.

Tou druhou je pak absence UWB technologie. Ta slouží k přesnější lokalizaci objektů s tímto čipem, takže pokud používáte AirTagy, s iPhonem 16e nemůžete využít jejich přesného hledání, které vás na displeji telefonu navádí až k cíli.

Je to dobrý telefon

Koupil bych si iPhone 16e? Pro sebe ne. Nechtěl bych přijít o teleobjektiv, ProMotion a Always On displej, a hlavně větší jeho úhlopříčku, kterou nabízejí modely Max. S klidným svědomím bych jej ale koupil manželce, rodičům i dětem. A vím přitom, že by byli spokojení.

Když Apple představil v roce 2022 iPhone SE 3. generace, byl to průšvih. Vycházel totiž ještě z iPhonu 8 s tlačítkem plochy a už v době svého představení byl jednoduše zastaralý. U iPhonu 16e je to jinak. Je zde hodně kompromisů, to bezesporu, jenže všechny dokážete přijmout a ve finále vám nebude žádný nijak výrazně vadit.

Osobně zde vidím dva zásadní nedostatky, a to proto, že je ve vyšších modelech iPhonů používám na denní bázi – jde o MagSafe a focení portrétů domácích mazlíčků. Bez prvního ale dokážete žít, a to zejména, pokud jste k této technologii ještě nepřičichli, anebo si pořídíte patřičný kryt, druhou pak musíte obejít aplikacemi třetích stran, nebo pokud nemáte psa ani kočku, je vám to vlastně jedno.

iPhone 16e je dobrý telefon. Neznáme strategii Applu, jestli jej bude inovovat každý rok, pokud ale ne, nebude to ničemu zas tak vadit. Smysl může dávat pořídit si ho teď i za dva roky. Nyní je to ale samozřejmě ideální, protože nabídne dobrý poměr cena/výkon, kdy mu ještě budoucí technologie nikam neutekly. A protože se dá tušit, že mu Apple dá poměrně dlouhou aktualizační politiku, a to po nějakých 7 let, může vám sloužit skutečně dlouho.

Cena iPhone 16e