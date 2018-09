Japonsko potvrdilo úspěšné přistání robotů na asteroidu Ryugu | E15.cz

"Omlouváme se, že jsme vás nechali čekat!" napsala na twitteru JAXA o dění na asteroidu vzdáleném od Země zhruba 280 milionů kilometrů. "Máme potvrzeno, že oba rovery přistály na povrchu Ryugu. Jsou v dobrém stavu a odesílají fotografie a data. Rovněž potvrzujeme, že se po povrchu pohybují," dodala agentura.

