Jižní Korea chce ovládnout globální výrobu čipů | E15.cz

Do americko-čínského soupeření o technologickou převahu hodlá vážně promluvit Jižní Korea. Jedna z největších asijských ekonomik se chce nejpozději do roku 2030 stát globální základnou výroby čipů, uvedla agentura Bloomberg. Vláda jihokorejského prezidenta Mun Če-ina tento týden představila ambiciózní plán, na jehož základě stát v nadcházející dekádě investuje do klíčové technologie 510 bilionů wonů, zhruba 9,5 bilionu korun.