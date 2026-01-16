Kinobox spouští doporučování filmu na míru. Díky novému algoritmu až 5x zkrátí dobu výběru
- Diváci často ztrácí desítky minut výběrem filmu
- Kinobox to řeší personalizovanými tipy na míru vkusu.
- Éra univerzálních žebříčků končí, nastupuje osobní doporučování.
Neustálé procházení streamovacích nabídek a nekonečné rozhodování, co si večer pustit, patří mezi nejčastější problémy dnešních diváků. Podle průzkumů Ipsos Instant Research, který se loni v listopadu dotazoval tří tisíc respondentů, téměř tři čtvrtiny lidí stráví výběrem nejméně 15 minut svého času a zhruba čtvrtina dokonce i půl hodiny. Nejde přitom jen o výjimky, přes 3 % diváků vybírá více než 45 minut. Tedy déle, než trvá například kratší seriálová epizoda.
Zajímavé jsou i generační rozdíly. Mladí ve věku 18–26 let vybírají nejpomaleji, jen asi 60 % se rozhodne do 15 minut, zatímco u lidí mezi 45–53 lety je to zhruba 78 %. Filmový večer tak v Česku čím dál častěji začíná dlouhým hledáním místo relaxace. Novou cestu, jak tuto situaci řešit, nyní představuje Kinobox. Ten spustil systém personalizovaného doporučování. Pomoci má uživatelům objevovat filmy a seriály podle jejich skutečného vkusu, nikoli podle průměrného hodnocení.
Konec vybírání naslepo
Nová funkce Tipy pro vás využívá data z uživatelských hodnocení a vytváří z nich individuální přehled filmů a seriálů, které mají největší shodu s preferencemi konkrétního diváka. Uživatelé, kteří již na Kinoboxu hodnotili, najdou svůj přehled v sekci Moje. Ti noví mohou svá hodnocení převést z jiných platforem, nebo je doplnit pomocí rychlého průvodce hodnocením. Ten se aktivuje přes tlačítko Zpřesnit. Tato funkce se stala hned první týden po spuštění velmi oblíbenou, průměrně nový uživatel na Kinoboxu takto ohodnotí až 120 filmů, aby se rychle dostal k doporučení toho nejlepšího obsahu.
„V posledních letech se ukazuje, že jedno univerzální hodnocení přestává být směrodatné. Každý divák má jiný vkus a algoritmus to musí respektovat,“ uvádí výkonný ředitel Kinoboxu Radim Horák. „Naším cílem je, aby lidé trávili méně času výběrem a víc samotným sledováním. A je vidět, že o to stojí, protože po spuštění doporučování vidíme velké využívání této funkce,“ dodává.
V nové sekci s názvem „Tipy pro vás" se nachází čtyři výchozí záložky a konkrétně: Náš výběr, Pohodové, Napínavé a Do 100 minut jsou společné pro všechny uživatele. Dále si uživatel může nastavit žánry, které preferuje a nechat si doporučit obsah na míru jeho vkusu. Doporučovací systém zároveň reaguje na každé nové hodnocení. Feed se přepočítává buď v reálném čase nebo přes noc, a jeho výsledky se tak průběžně zpřesňují.
Trend personalizace dorazil i do českého filmového prostředí
Personalizované algoritmy, které dominují streamovacím platformám jako Netflix nebo Disney+, se tak nyní poprvé ve větším měřítku objevují i v českém prostředí mimo komerční streaming. Kinobox tak reaguje na rostoucí trend, kdy diváci dávají přednost obsahu, který odpovídá jejich vkusu, před masově hodnocenými tituly.
„Tradiční procentuální žebříčky jsou stále populární, ale pro běžného uživatele už ztrácí výpovědní hodnotu. Naším cílem není říkat, co je nejlepší film, ale co je nejlepší film pro vás,“ doplňuje Horák.
Kinobox věří, že nová funkce pomůže uživatelům nacházet tituly, které by jinak snadno přehlédli. „Každý rok vznikají tisíce nových filmů a seriálů. Je nemožné sledovat všechno, a tak se většina lidí uzavírá do svých bublin. My chceme nabídnout cestu ven a doporučit i snímky mimo hlavní proud, které mají potenciál diváka zaujmout,“ uzavírá ředitel.
Feed se bude v následujících měsících dále vyvíjet. Kinobox zároveň sbírá zpětnou vazbu od uživatelů, která pomůže systém zlepšovat a rozšiřovat. Novinkou je mimo jiné také AI shrnutí recenzí, které ve vteřině dokáže uživateli shrnout to nejpodstatnější ze všech recenzí.