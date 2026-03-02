Někdo neví nic, někdo zase všechno. Co říkají drobní investoři na dění ve startupu s minidomky Kodu?
- Startup Kodu lákal v první polovině února drobné investory, nabídku následně za nejasných okolností stáhl.
- Kromě toho firma podle zjištění e15 patrně poskytuje realitní zprostředkování bez potřebného povolení.
- Redakce oslovila k aktuálnímu dění v Kodu jeho stávající mikroinvestory.
Český startup Kodu, který se zabývá zprostředkováváním bydlení v minidomcích a nově i jejich developmentem, lákal v poslední době nové investory, nabídku ale následně za nejasných okolností stáhl. Redakce e15 později také zjistila, že firma poskytuje realitní zprostředkování bez potřebného oprávnění.
Kromě zakladatelky a ředitelky startupu Romany Voříškové, která ve firmě drží necelých 86 procent, a spoluzakladatelky Jitky Plevové, jíž náleží asi 3,5 procenta firmy, si zbylých asi 10,5 procenta podílu ve společnosti dělí dvacítka mikroinvestorů včetně tří firem sdružená ve společnosti zvláštního určení (SPV) s názvem Kodu Firsts. Úroveň informovanosti o dění v „jejich firmě“ však mezi nimi silně kolísá.
Rozdílná obeznámenost se situací a komunikační chaos
Redakci e15 se podařilo spojit se s čtyřmi z mikroinvestorů a oslovit je s dotazem k aktuálnímu dění ve firmě, konkrétně ke stažené investiční nabídce. Právě ta by totiž přímo ovlivnila vlastnickou strukturu společnosti, ve které jsou i oni minoritními držiteli obchodních podílů.
Ze čtyř oslovených osob neměli tři z nich detailnější informace o dění v Kodu. Firmu podpořili na základě osobní známosti se zakladatelkou, tedy Romanou Voříškovou, víc se ale o dění nezajímají. Dva z nich si nepřejí být jmenováni. Třetí z nich, britský astrolog Sim Elman, pak pouze napsal, že je ve společnosti tichým investorem a nemá k aktuální situaci co říci.
Naopak další z investorek, Dita Palaščáková, která podle informací na jejím LinkedIn profilu mimo jiné až do loňského roku působila na Univerzitě Palackého v Olomouci, má podle svých slov o situaci ve firmě „detailní informace na každodenní bázi“. Původní text e15 prý četla, ale s řadou věcí v něm se neztotožňuje. „Romana Voříšková nás obratem informovala o tom, že článek vyšel. Z mého pohledu to určitě nemá skutkovou podstatu kolektivního investování,“ tvrdí.
Podle ní se navíc nabídka pro investory bude znovu zveřejňovat za několik dní, což dříve redakci sdělila i Voříšková, která mluvila o termínu na začátku března. Palaščáková zároveň zmínila, že má k dispozici stanovisko, proč ke stažení nabídky došlo. Komentovat ho však nechtěla, jelikož k tomu prý nemá oprávnění. Stejně tak se zdržela i komentáře k údajným vysokým smluvním pokutám, o nichž dříve mluvila Voříšková ve vztahu ke stažení nabídky.
Stažená nabídka a absence klíčového povolení
Český startup Kodu, který se zabývá zprostředkováváním bydlení v minidomcích a nově i jejich developmentem, začal počátkem února lákat nové investory prostřednictvím nabídky na svém webu a sociálních sítích. Jak ale redakce e15 nedávno informovala, v polovině února nabídku za nejasných okolností stáhl.
Zakladatelka Voříšková důvod nechtěla komentovat. Konstatovala jen, že firmě hrozily vysoké smluvní pokuty v řádu desítek milionů korun. Firma údajně upravuje svou strategii, podle oslovených odborníků mohla nabídka na koupi podílu ve firmě narážet na meze platné regulace.
Podle informací e15 se nyní staženou nabídkou investorům ze strany Kodu zabývá Česká národní banka (ČNB). Oficiálně však banka informaci nepotvrdila, jelikož podléhá povinnosti dohledové mlčenlivosti. Její mluvčí Petra Vlčková pouze sdělila, že v současné době společnost žádným oprávněním ČNB nedisponuje.
Extrémně rizikové pro drobné investory
Ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky Jana Brodani připomíná, že investice do startupů jsou spíše doménou profesionálních investorů než široké veřejnosti. „Každý startup, který hodlá oslovit širší veřejnost s nabídkou investice, by proto měl nejdříve konzultovat právníky, aby takováto nabídka neporušovala pravidla nabízení investic nebo kolektivního investování,“ komentuje a dodává, že i když se jedná o nabídku plně v souladu se zákonem, pro drobné investory jde o velmi rizikovou investici. „Zpravidla mají totiž omezené zkušenosti s investicemi do firem, malé znalosti potřebné pro vyhodnocování tohoto typu investice, ale především prakticky nulové možnosti ovlivnit další směřování startupu,“ vysvětluje Brodani.
Podle dalšího zjištění e15 zároveň Kodu na svých webových stránkách aktivně zprostředkovává prodej i pronájem nemovitostí, aniž by k tomu mělo patřičné oprávnění. Startup totiž nedisponuje potřebnou vázanou živností realitního zprostředkování, kterou zákon k této činnosti vyžaduje.
K vázané živnosti je přitom třeba splnit odbornou způsobilost, například vysokoškolské vzdělání v relevantním oboru, kombinaci vzdělání a praxe nebo absolvování profesní zkoušky.