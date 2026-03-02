ONLINE: Velká vlna útoků ve válce s Íránem teprve přijde, řekl Trump
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu.
Kvůli situaci na Blízkém východě nejsou indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl v pondělí Babiš novinářům.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Katar tvrdí, že sestřelil dva íránské bombardéry sovětské konstrukce Su-24
Katar dnes sestřelil dva íránské bombardéry sovětské konstrukce Su-24, informovalo podle agentury Reuters tamní ministerstvo obrany. Server zpravodajské televize Al-Džazíra zase napsal, že blízkovýchodní země zneškodnila také sedm íránských balistických střel a pět dronů.
Velká vlna útoků ve válce s Íránem teprve přijde, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že teprve přijde "velká vlna" útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.
Podle izraelského premiéra Netanjahua se blíží den, kdy Íránci budou schopni svrhnout diktátorskou vládu. Označil to za jeden z cílů úderů na Írán.
Putin v telefonátech s představiteli Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a Bahrajnu naléhal na příměří s Íránem, uvedl Kreml.
Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na pět stovek cílů USA a Izraele
Íránské revoluční gardy dnes uvedly, že od začátku války v sobotu zaútočily na pět stovek cílů, které mají vazby na Spojené státy a Izrael. Napsala to agentura AFP. Revoluční gardy, které nejsou jedinou ozbrojenou silou v Íránu, rovněž tvrdí, že vypustily na 700 bezpilotních prostředků a stovky raket. Izrael a Spojené státy podnikají rozsáhlé údery na Írán, jehož odveta zasáhla řadu států na Blízkém východě.
Íránské revoluční gardy ve svém prohlášení tvrdí, že zaútočily na 60 strategických a 500 vojenských cílů, které mají nějakou spojitost se Spojenými státy a Izraelem. Tato čísla však nelze nezávisle ověřit.
Experti: Izraelsko-americký útok může urychlit íránské jaderné snahy
Pokud Írán zachová současný režim, může izraelsko-americká operace proti jeho jadernému programu paradoxně posílit hlasy volající po zrychlení obohacování uranu a získání jaderných zbraní, shodují se experti. Podle nich hrozí, že mohou vyvolat dlouhodobé regionální napětí.
Spojené státy a Izrael v sobotu zaútočily na Írán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo cílem, aby Írán nikdy neměl jaderné zbraně. V červnu 2025 zmíněné země zaútočily na íránská jaderná zařízení.
Dvojice letišť v Dubaji dnes večer částečně obnoví svůj provoz. Spojené arabské emiráty mluví o zvláštních letech pro cestující, kteří tam uvízli.
Německo vyšle do Saúdské Arábie a Ománu letadla, která evakuují německé děti, těhotné ženy a nemocné, uvedl ministr zahraničí Wadephul.
EU svolává schůzku kvůli dopadům konfliktu na Blízkém východě na plyn
Evropská unie svolala na středu schůzku své koordinační skupiny pro plyn, jejíž účastníci se budou zabývat vlivem současného dění na Blízkém východě na energetickou situaci v EU. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčí Evropské komise. Členy koordinačních skupin jsou zástupci unijních institucí i členských států EU.
Cena plynu pro evropský trh kvůli Íránu a Kataru vzrostla zhruba o 50 procent
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se v důsledku americko-izraelských útoků na Írán dnes prudce zvyšuje. Odpoledne růst zrychlil až zhruba na 50 procent po zprávě, že katarská společnost QatarEnergy kvůli útokům zastavuje produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je významným odběratelem plynu z Kataru.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc krátce před 13:00 SEČ vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst asi o 49 procent a nacházela se v těsné blízkosti 47,87 eur za megawatthodinu (MWh).
Asosiace: Dvě letadla vypravená do Ománu vyjdou na 20 milionů Kč, zaplatí je CK
Dvě letadla, která dnes vyzvednou kvůli situaci na Blízkém východě z Ománu první Čechy, zaplatí cestovní kanceláře (CK) Čedok, Fischer a Exim Tours. Dva lety budou stát zhruba 20 milionů korun, řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. CK Fischer a Exim Tours sdružuje skupina DER Touristik CZ.
„Dvě letadla, která letí do Ománu, neplatí ministerstvo zahraničních věci, ani daňoví poplatníci, letadla platí cestovní kanceláře,“ řekl Papež. Podle něj si CK samy zajistí i svoz cestujících. „CK přesně vědí, kde mají své klienty a jak si je mají na letiště dopravit,“ řekl. Jeden let podle Papeže vyjde zhruba na devět milionů korun, oba lety i s dalšími náklady budou stát 20 milionů.
Při americko-izraelských útocích na Írán přišel o život čtvrtý americký voják, oznámilo dnes regionální velitelství americké armády CENTCOM.
Kuvajtská protivzdušná obrana ráno omylem sestřelila tři americké letouny F-15
Tři americké letouny F-15, které se dnes ráno zřítily nad Kuvajtem, omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana, oznámilo regionální velitelství americké armády (CENTCOM). Všech šest členů posádek se bezpečně katapultovalo a byli zachráněni, dodala armáda s tím, že Kuvajt incident potvrdil a příčina incidentu se vyšetřuje. Kuvajtské ministerstvo obrany o pádu „několika" letadel bez dalších podrobností informovalo už ráno.
Vláda nezvýšila stupeň ohrožení terorismem, nemá informace o možném ohrožení České republiky. Posílila ostrahu u Rádia Svobodná Evropa či objektů USA a Izraele.
Evropská unie stojí po boku svých členských států tváří v tvář jakékoli hrozbě, uvedla dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Reagovala tak na útok dronu, který v noci na dnešek zasáhl základnu britského letectva na Kypru. Později šéfka EK prohlásila, že jediným trvalým řešením krize okolo Íránu je diplomatické řešení.
Konflikt USA a Izraele s Íránem si dle Teheránu vyžádal přes 500 obětí a šíří se.
Vývoj kolem Íránu a výpadek saúdské rafinerie narušuje dodávky ropy do Asie
Americko-izraelský útok na Írán začal narušovat dodávky ropy do několika asijských zemí závislých na Blízkém východu. Lodní doprava klíčovým Hormuzským průlivem ustala a tankery se tam staly terčem ostřelování, k němuž v odvetě přistoupily íránské revoluční gardy. Zařízení na zpracování ropy ve více blízkovýchodních zemích byla nucena omezit činnost, týká se to i rozsáhlého rafinerského komplexu Ras Tanura v Saúdské Arábii, uvedla agentura Reuters. Výsledkem je prudký růst cen ropy i plynu.
Rusko je v kontaktu s íránským vedením i s dalšími zeměmi zasaženými konfliktem, včetně států Perského zálivu, řekl mluvčí Kremlu Peskov.
Francie je podle ministra zahraničí připravena podílet se na obraně zemí Perského zálivu a Jordánska, které čelí íránským útokům, píše agentura AFP.
Zrušené zájezdy a dovolené do Spojených arabských emirátů (SAE) kvůli konfliktu na Blízkém východě se týkají 4000 až 5000 cestujících z Česka. ČTK to dnes řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. Aktuální období je podle něj nejvyšší sezonou pro cestování do arabských emirátů. Cestovní kanceláře (CK), které ČTK oslovila, zájezdy do regionu ruší a klientům nabízí buď nový termín dovolené, jinou destinaci, nebo vrácení peněz.
Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. Nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích prostřednictvím většího množství policejních hlídek. Nejsou nicméně indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl dnes Babiš novinářům.
Ministři ráno řešili situaci po víkendových útocích Spojených států a Izraele na Írán na Bezpečnostní radě státu, naopak neuskutečnilo se obvyklé jednání koaliční rady. Do pozadí pravděpodobně ustoupí i běžná agenda kabinetu, který má na programu například návrhy na zpřísnění úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona.
Česko podle Babiše posílí místa, kde by se teoreticky mohlo něco stát. V minulosti šlo v těchto případech například o některé ambasády či židovské objekty. „Ale nejsou žádné informace od služeb i ze sítí, těch komunit, že by něco hrozilo. Ale určitě posílíme tu bezpečnost v našich ulicích," uvedl předseda vlády.
Íránská odveta je podle Babiše slabší
Na Bezpečnostní radě státu se ministři zajímali o zapojení dalších států v konfliktu, řekl Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, doufejme, že ten konflikt nebude trvat delší dobu," uvedl. Íránská odveta je podle něj slabší, než jaká byla v loňském roce.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) řekl, že loňské údery na Írán zřejmě nebyly tak úspěšné, jak to vypadalo. „Proto jaderný program pokračoval, íránská strana při jednáních o tom nehovořila pravdu. Všechny zpravodajské agentury jednoznačně tvrdily, že situace je úplně jiná, než íránský režim tvrdí, a proto doporučily Izraelcům a Američanům, aby tyto preemptivní údery podnikli, protože hrozilo něco daleko děsivějšího," uvedl.