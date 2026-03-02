Sen o revolučním slovenském čipu upadá. Firma dluží na výplatách, odvodech i nájemném, týká se to i Česka
- Tachyum vrství dluhy, nemá dotaci ani investora, vývoj čipu se vleče.
- Ztráta v milionech eur, záporný kapitál skoro čtrnáct milionů eur.
- Tape-out chybí, jen simulace. Dvounanometrová výroba je nejistá.
Slovenská společnost Tachyum už několik let slibuje, že na trh uvede údajně revoluční procesor Prodigy, který má být výrazně rychlejší a energeticky úspornější než konkurence od firem jako Nvidia, Intel nebo AMD. V současnosti to ale nevypadá na šťastný konec, čemuž dlouhodobě nasvědčují i neustálé odklady vydání procesoru.
Společnost vrství dluhy vůči pojišťovnám, dluží za nájem kanceláří i mzdy zaměstnancům. Nedostala také slíbenou dotaci od Evropské unie. Česká pobočka kvůli tomu čelila návrhu na insolvenci. Problém bude mít také tuzemský investiční fond, který v Tachyumu drží podíl.
Měsíce bez výplat
Dluhy Tachyumu vůči slovenským pojišťovnám za odvody za zaměstnance podle současných údajů ve slovenském obchodním rejstříku činí zhruba 171 tisíc eur, tedy přes čtyři miliony korun. Roční ztráta společnosti se pohybuje v řádu milionů eur. Záporný vlastní kapitál dosáhl téměř 14 milionů eur.
