Investiční ráj na rozcestí a konec iluze o plánu B? Trh zvýšil sázky na bankrot Dubaje
- Dosud nezastavitelný růst dubajských akcií a nemovitostí naráží kvůli geopolitickému napětí na první vážnou překážku.
- Pověst emirátu jako absolutně bezpečného útočiště se otřásá a trhy už začaly naceňovat vyšší riziko bankrotu.
- Experti čekají, nakolik situace zasáhne klíčovou turistiku a komu naopak přihraje levné nákupy.
V posledních letech fungovala jako továrna na peníze a bylo prakticky lhostejné, do čeho investor své peníze nalije. Dubajské akcie jen za poslední tři roky dokázaly vydělat zhruba dvojnásobek, přičemž vyššími desítkami procent dokázaly burze růstem zdatně sekundovat i ceny tamních rezidenčních nemovitostí.
Kdo byl schopen vybrat z obou košů to nejatraktivnější zboží, dokázal vydělat ještě mnohem více. Nyní stojí emirát, jehož bohatství leží na vratké přízni turistů, na rozcestí. A mezi investory se zvedla první vlna nervozity. A to zatím jen obtížně měřitelná, neboť dubajská burza raději nechala své brány zavřené.
„Celkově se vnímání rizika Dubaje změní. Pro investory se západním viděním světa se Dubaj propadla na úroveň třetího světa. Pro investory z Ruska, arabského světa se nic moc nemění,“ soudí analytik Capitalinked Radim Dohnal s tím, že pro druhý typ investorů Dubaj i nadále zůstane preferovanou lokalitou kvůli nízkým daním a slabým požadavkům na legislativu proti praní špinavých peněz. Klíčová bude nicméně délka trvání konfliktu.
Emirát hraje o reputaci
„V případě setrvalé nejistoty spojené s Íránem může strategický význam emirátu jako dopravního i finančního centra klesnout,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.
Ačkoli investoři nemají aktuálně možnost prodat tamní akcie a zmizet z emirátu, jeden finanční ukazatel už zachytil nárůst napětí v zemi poměrně přesně. Konkrétně jde ve zkratce o cenu pojistky proti bankrotu země neboli CDS, tedy nástroj, kterým finanční trhy exaktně vyčíslují riziko, že země přestane být schopna splácet své dluhy. Jak uvádí data agentury Bloomberg, vzrostla pravděpodobnost bankrotu Dubaje jen během prvních březnových dnů o takřka osm procent.
I tak ale zůstává Dubaj z investorského hlediska zatím na vedlejší koleji strachu. „Nárůst pravděpodobnosti bankrotu spíše kompenzovala předchozí pokles od podzimu minulého roku. Stále je také níže, než minulý rok v dubnu, tedy v době vyhlášení cel Donaldem Trumpem,“ připomíná analytik společnosti Fichtner Tomáš Tyl. Z pohledu trhu alespoň zatím není velké riziko, že by na Dubaj měla současná situace významný vliv.
Vleklý konflikt uškodí nejvíc
Spojené Arabské Emiráty nejsou primárně cílem Iránu. Jak připomínají experti, jde především o umístění americké základny v Abu Dhabi a Dubaj je v dráze letu raket. Riziko významně negativního vlivu z hlediska bezpečnosti je tak prý relativně malé, nicméně nenulové. Kupříkladu pětinovou váhu v tamní ekonomice má letectví a logistika, dokonce čtvrtinovou pak turistika a pohostinství. „Pokud by byl konflikt vleklý a nepodařilo se tyto služby rychle obnovit, mohlo by to mít zásadnější vliv na příjmy Dubaje,“ zdůrazňuje Tyl.
Nemovitosti a investice obecně v Dubaji si v posledních letech získaly oblibu investorů. V sektoru bytů odstartoval růstový trend v roce 2021 a postupně zesiloval. Statistiky ValuStrat uvádí, že zatímco v letech 2021 a 2022 vzrostly ceny dubajských bytů v průměru o necelých deset procent, v posledních třech let už byty a apartmány rok co rok zdražovaly dvouciferným procentem.
A to mimo jiné i pro bezpečnostní pozici emirátu, kterou investoři dosud považovali za takřka nedotknutelnou. Dubaj tak hrála významnou roli v takzvaném „plánu B,“ tedy únikové strategii investorů pro případ globálního konfliktu. Současný konflikt tak emirát jako destinaci poslední instance prozatím přinejmenším zpochybnil.
„Trh každopádně na několik týdnů zamrzne. Nebudou transakce minimálně do konce března. Je zároveň možné, že insideři z USA či bohatých arabských zemí budou chtít kupovat od roztřesených rukou menších vlastníků nebo nedokončené projekty,“ soudí Dohnal.
Prakticky setrvalý boom předvedla od počátku pandemie i tamní burza. Dubajský index DFM General od března 2020 posílil o bezmála 280 procent, a to prakticky lineárně bez výraznějších korekcí. Výrazně tak třeba překonal americkou Wall Street, která kupříkladu optikou nejpoužívanějšího indexu S&P 500 posílila za stejné období „jen“ o necelých dvě stě procent.