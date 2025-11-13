Kdy vyjde Spotify Wrapped 2025? Datum, statistiky a kde najít rekapitulaci
Na konci roku patří mezi nejočekávanější události nejen vánoční svátky, ale i návrat oblíbené hudební rekapitulace Spotify Wrapped. Každoroční přehled ukazuje, co jsme během roku poslouchali nejčastěji, kolik minut jsme strávili s hudbou a které interprety jsme měli „na repeat“. Co zatím víme o Spotify Wrapped? Kdy rekapitulace vyjde, kde ji najít a co všechno o nás prozradí?
Spotify Wrapped 2025 – hlavní informace v kostce
- Datum vydání: Spotify Wrapped 2025 vyjde pravděpodobně mezi 2. a 5. prosincem 2025, nejspíš uprostřed týdne (tradičně ve středu).
- Dokdy se Wrapped počítá: Přesné datum Spotify neuvádí, lze však předpokládat, že statistiky se počítají do poloviny listopadu.
- Kde najít Spotify Wrapped: Rekapitulace se zobrazí přímo v aplikaci Spotify (na domovské stránce) nebo na spotify.com/wrapped.
- Co ukazuje: Nejposlouchanější písně, interprety, žánry, podcasty, počet minut i osobnostní hudební profil.
- Novinky 2025: Očekává se AI rekapitulace a nové vizualizace.
- Sdílení: Výsledky lze jednoduše sdílet na sociálních sítích nebo stáhnout jako obrázek.
Kdy bude Spotify Wrapped v roce 2025?
Letošní Spotify Wrapped by se měl začít uživatelům objevovat mezi 2. a 5. prosincem. Firma zatím přesné datun nepotvrdila, poslední tři roky však dodržovala tento termín. Služba přehled zpravidla zpřístupňuje v ranních hodinách, kdy se po otevření aplikace objeví oznámení nebo barevný banner s rekapitulací.
Pro srovnání přinášíme přehled posledních let:
V jaký den Spotify Wrapped vyjde?
Spotify zůstává u tradice a vydává Wrapped vždy na přelomu listopadu a prosince, nejčastěji ve středu. I letos tedy můžeme očekávat, že Spotify Wrapped vyjde zhruba uprostřed týdne.
Dokdy se počítá Spotify Wrapped?
Každoroční statistiky se s největší pravděpodobností počítají do poloviny listopadu. Přesný konec sběru dat Spotify veřejně neuvádí, nicméně podle dostupných informací se období uzavírá mezi 10. a 20. listopadem.
Zjednodušeně řečeno – pokud chcete, aby se váš oblíbený song nebo interpret objevil ve shrnutí, je ideální ho poslouchat ještě před polovinou listopadu.
Kde najít Spotify Wrapped?
Jakmile bude Wrapped dostupný, objeví se přímo na domovské stránce aplikace Spotify. Stačí ji otevřít. Pokud je vaše verze aktuální, měli byste vidět výraznou výzvu „Wrapped 2025“.
Další možnosti:
- zadejte do vyhledávání slovo „Wrapped“
- nebo přejděte přímo na web spotify.com/wrapped.
Pokud se Wrapped hned nezobrazí:
- zkontrolujte aktualizaci aplikace,
- případně se odhlaste a znovu přihlaste.
Wrapped je dostupný pro všechny uživatele, nejen pro předplatitele Spotify Premium.
Co všechno ukážou Spotify Wrapped statistiky
Spotify Wrapped shrnuje váš hudební rok do interaktivní prezentace, která kombinuje data a vizuální příběh.
Najdete v ní:
- nejposlouchanější písně, interprety, alba a žánry
- nejčastěji poslouchané podcasty
- celkový počet minut strávených poslechem
- osobnostní profil, který popisuje váš hudební styl
Každý rok přináší Wrapped nové prvky. V případě Spotify Wrapped 2024 to byly například personalizované playlisty a videa od interpretů, v roce 2025 se očekává rozšíření o AI rekapitulace a nové vizualizace.
Jak sdílet Spotify Wrapped?
Spotify Wrapped je navržen tak, aby se dal snadno sdílet. Jedním kliknutím můžete své statistiky zveřejnit na Instagram Stories, TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo X. Spotify navíc umožňuje stáhnout obrázky s výsledky, což je ideální pro další úpravy nebo tvorbu koláží.
Hudební tečka za rokem 2025
Spotify Wrapped se stal součástí konce roku stejně jako sváteční playlisty nebo novoroční bilance. Pokud se těšíte na svou hudební rekapitulaci, sledujte v následujících týdnech aplikaci Spotify i oficiální sociální sítě služby.
A nezapomeňte, že vše, co posloucháte teď v listopadu, může ještě rozhodnout o tom, jak bude váš Wrapped 2025 vypadat.
